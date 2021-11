LK Waidhofen/Ybbs: "5 Minuten nach 12" im Gesundheitswesen

Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich beteiligten sich am Mittwoch an der bundesweiten Protestaktion „5 Minuten nach 12“ des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) um auf die Arbeitsbedingungen und den Mitarbeiterengpass im Gesundheitswesen hinzuweisen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landesklinikum Waidhofen, dem Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen (PBZ), dem Pflege- und Förderzentrum Waidhofen (PFZ) sowie dem Therapiezentrum Buchenberg kamen um 12.05 Uhr vor dem Waidhofner Krankenhaus zusammen, um mit einem kraftvollen Zeichen die Problematik ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Mehr Personal und bessere Entlohnung

Der Betriebsratsvorsitzende des Landesklinikums Waidhofen und Landesvorsitzende der Gesundheitsgewerkschaft NÖ Karl Streicher zitierte dabei aus einer Petition, welche an die politischen Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene übergeben wird. Gefordert wird eine Verbesserung und Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen durch mehr Personal, einen leichteren Zugang zur Ausbildung und eine bessere Entlohnung.

Aktuelle Zustände untragbar

„Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sind emotional und körperlich überlastet“, hielt Streicher fest. „Schon vor der Krise hatten wir einen Personalmangel in den Gesundheitsberufen. Die Pandemie hat das nun verstärkt. Ich bin nun seit über 20 Jahren am Landesklinikum tätig, aber noch nie sind die Kolleginnen und Kollegen so an ihre Belastungsgrenzen gestoßen wie jetzt.“ Die aktuellen Zustände seien untragbar, sagte Streicher. Jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin würden das Beste in der Arbeit geben. Es sei jedoch Handlungsbedarf gegeben, damit sich die Arbeitsbedingungen verbessern. So werde das Gesundheitssystem nicht weiter funktionieren, ist sich der Waidhofner Gewerkschafter sicher. So mancher und so manche im Gesundheitsbereich würden bereits einen Berufswechsel erwägen.