Waidhofner gingen in St. Pölten gegen FPÖ-ÖVP auf die Straße

Das Arbeitsübereinkommen der ÖVP mit der FPÖ führte im Vorfeld der konstituierenden Landtagssitzung am Donnerstag der Vorwoche dazu, dass Hunderte Menschen vor dem Landhaus in St. Pölten gegen das schwarz-blaue Bündnis protestierten. Unter den Demonstranten befanden sich auch bekannte Waidhofner Gesichter.

Martin Dowalil und Sylvia Tazreiter (Liste FUFU) protestierten auch. Foto: Dowalil

So beteiligten sich auch FUFU-Stadtrat Martin Dowalil und FUFU-Gemeinderätin Sylvia Tazreiter an dem Protest. Dowalil griff vor dem Landhaus sogar zum Mikrofon und kündigte an, sich als Gegenreaktion auf die blaue Regierungsbeteiligung mit anderen Bürgerlisten in Niederösterreich zusammentun und ein „wählbares, linkes, ökosoziales Netzwerk“ in Niederösterreich schaffen zu wollen. „Da wird eine Partei salonfähig gemacht, die gut integrierte Schülerinnen denunziert“, begründet dies Dowalil. „Das ist unerträglich. Da müssten doch alle anderen Parteien sagen, mit solchen Menschen führen wir keine Gespräche mehr. Aber im Gegenteil, die Mikl-Leitner-ÖVP belohnt diese FPÖ mit einer Regierungszusammenarbeit.“

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten aus Waidhofen demonstrierten in der Vorwoche in St. Pölten gegen die schwarz-blaue Koalition im NÖ Landtag. Foto: Wagner

Bereits am Vortag demonstrierten Vertreterinnen und Vertreter der Waidhofner Klimaprotestbewegung am Rathausplatz St. Pölten gegen Schwarz-Blau. „Die ÖVP selbst ist schon nicht die große Vorreiterin im Klimaschutz – noch problematischer ist dann eine Koalition mit der FPÖ“, sagt Klimaaktivist Georg Wagner. „Das schlägt sich auch im Arbeitsübereinkommen nieder, aus dem überhaupt nicht ersichtlich ist, wie Niederösterreich den Pfad zur Klimaneutralität einschlagen soll.“ Wagner weist auf die Veröffentlichung des neuesten IPCC-Berichts hin, die fast gleichzeitig mit der Verkündung des ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommens erfolgte. „Wir müssten noch in diesem Jahrzehnt alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, sagt er. „Angesichts dessen ist es fast zum Verzweifeln, dass ausgerechnet die FPÖ das wichtige Verkehrsressort in Niederösterreich bekommt.“

Diskussionen in WVP über schwarz-blaues Bündnis

Bei der Waidhofner Volkspartei war die Zusammenarbeit der FPÖ mit der Landespartei bei der Fraktionssitzung am Montag der Vorwoche Gegenstand von Diskussionen. „Vor allem im städtischen Bereich gibt es Vorbehalte gegen diese Zusammenarbeit“, berichtet Bürgermeister und Stadtparteichef Werner Krammer. „Mir war es deshalb auch wichtig, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern darüber zu diskutieren. Wir haben uns lange und intensiv ausgetauscht, um die verschiedenen Sichtweisen zu hören.“ Letztendlich werde man die Landespartei aber an ihren Taten messen, meint Krammer. „Klar ist aber, dass es eine rote Linie geben muss, die nicht überschritten werden darf. Wir werden das ganz genau beobachten.“

