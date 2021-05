Drei große Bier, dreimal Tee mit Zwetschgenschnaps – es ist 15 Uhr und ein 21-Jähriger aus Waidhofen an der Ybbs hat schon ordentlich zugelangt. Er steht an diesem Tag im Jänner aber nicht hinter einem Bartresen, sondern auf einem Snowboard und die Sicht ist nicht die beste. Kurz vor dem Lift, übersieht er eine 16-Jährige, die dort wartet, stürzt und prallt gegen sie. Das Mädchen verletzt sich am Schienbein, er entschuldigt sich mehrere Male und trinkt auf den „Schock“ wie er sagt nochmal einen Tee mit Schnaps, den er in einer Thermoskanne dabeihat. Beim darauffolgenden Alkoholtest durch die Alpinpolizei hat er 1,2 Promille.

Keine Diversion, aber ein mildes Urteil

Eine Diversion, also gemeinnützige Leistungen oder Geldstrafe ohne Verurteilung, ist in diesem Fall nicht möglich. Die Staatsanwältin weist auf die „schwere Schuld“ wegen der Alkoholisierung hin, der Richter stimmt zu. Dass Leute trinken und trotzdem auf der Piste unterwegs sind, sei nicht ungewöhnlich, sagt er. Jeder, der das macht, muss aber damit rechnen, dafür verurteilt zu werden, wenn etwas passiert.„Ich werde nicht mehr auf der Piste fahren, wenn ich getrunken habe“, zeigt sich der Angeklagte reumütig. „Es tut mir sehr leid.“

Der Strafrahmen für fahrlässige Körperverletzung unter Alkoholeinfluss beträgt zwei Jahre Haft. Der Angeklagte hat keine Vorstrafen. Für den geringverdienenden Zivildiener lautet das Urteil am Ende 720 Euro Geldstrafe. 2.900 Euro Schmerzengeld muss er an die 16-Jährige zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.