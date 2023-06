Betreuung am Opponitzer Flussufer

Ein psychosoziales Projekt ist in Opponitz im Enstehen. Die in St. Peter/Au ansässig PSYWORKS GmbH hat die ehemaligen Steghäuser der Wien Energie in Hauslehen erworben, um dort unter dem Namen „Am Flussufer“ eine vollbetreute Wohneinrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen umzusetzen. Die Umbauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Fünf Wohneinheiten für jeweils vier Personen werden geschaffen, sodass letztlich 20 Personen Platz finden werden. Das Personal erhält einen eigenen Wohntrakt, damit eine qualifizierte 24-Stunden-Betreuung gewährleistet werden kann. Zusätzlich ist eine Tagesstätte mit sieben Plätzen angedacht, welche Menschen aus der Region, die in ihrem Wohnumfeld bleiben möchten, nutzen können.

Einrichtungen in St. Peter/Au und Kematen

Gegründet wurde die PSYWORKS GmbH von Psychotherapeutin Renate Lettner und Psychiater Robert Eder, die im Bezirk Amstetten bereits zwei ähnliche Einrichtungen betreiben. „Wir haben gesehen, dass es großen Bedarf nach einem derartigen Angebot gibt“, sagt Lettner, die als Geschäftsführerin fungiert. So wurde 2010 die Wohngruppe und Tagesstätte „Aufwind“ in St. Peter/Au geschaffen. 2014 folgte die Einrichtung „AnkA“ in Kematen. „Mit dem Projekt „Am Flussufer“möchte man nun auch das Ybbstal versorgen.

Sinnstiftendes Leben im Einklang mit der Natur

„Dieser Raum war bislang noch schlecht abgedeckt“, sagt Lettner. „Die Lage des Areals hier an der Ybbs ist optimal. Sie ermöglicht umfangreiche Freizeitaktivitäten sowie ein Leben und eine Beschäftigung im Einklang mit der Natur.“ Ansprechen möchte man Menschen, die psychische Erkrankungen oder Beeinträchtigungen haben oder sich in langandauernden Lebenskrisen befinden. „Unser Konzept basiert darauf, unseren Klientinnen und Klienten einen betreuten Wohnplatz anzubieten, wo sie einer sinnstiftenden Beschäftigung nachgehen können“, führt Eder, der einst am Landesklikum Mauer als Psychiater tätig war, aus. „Ziel des Betreuungsangebotes ist eine Stabilisierung der gesundheitlichen, sozialen und psychischen Situation sowie eine Entwicklung zur Selbstständigkeit bzw. zur Teilselbstständigkeit.“

„Wichtig ist, dass sich die Menschen ihren individuellen Raum bewahren können“, sagen Renate Lettner und Robert Eder, Foto: NÖN, Kössl

In der Betreuungseinrichtung soll es vielfältige Therapie- und Förderangebote geben. Eine sinnstiftende Tagesstruktur möchte man mit einer kleinen Landwirtschaft mit Tierhaltung und Gemüseanbau auf dem zwölf Hektar großen Grundstück schaffen, die von den Klientinnen und Klienten im Verbund mit dem Betreuungspersonal betrieben werden soll. Auch Kreativwerkstätten für Ton- und Holzbearbeitung sind möglich. „Wir wollen unseren Klientinnen und Klienten eine Lebensaufgabe geben“, sagt Lettner und Eder ergänzt: „Vieles entwickelt sich erst. Wichtig ist, dass wir nichts vorgeben, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden, was sie aufbauen wollen.“ Durch den Wohnungscharakter der Einrichtung soll es den Klientinnen und Klienten ermöglich werden, sich ihre Privatssphäre zu sichern und gleichzeitg Teil eines sozialen Gefüges zu sein. So ist etwa trotz eigener Küchenbereiche in den einzelnen Wohnungen vorgesehen, dass das Mittagessen gemeinsam eingenommen wird. „Uns ist wichtig, dass die Menschen ihren individuellen Raum bewahren können“, sagt Eder.

Eröffnung im November

Mittlerweile gibt es bereits einige Anmeldungen für einen Platz „Am Flussufer“. Voraussetzung dafür ist die Vollendung der Schulpflicht. Interessierte Personen können sich per Telefon, E-Mail oder persönlich melden. Danach folgt ein Aufnahmegespräch. Beim Antrag auf Kostenübernahme bietet man Unterstützung an. Wie lange ein Betreuungsplatz genutzt werden kann, ist individuell verschieden und nach oben hin offen. Bereits ab 6. November sollen die Räumlichkeiten bezogen werden können. Die offizielle Eröffnung ist für 22. November avisiert.

25 neue Arbeitsplätze, Personal wird noch gesucht

Mit dem Projekt „Am Flussufer“ werden in Opponitz rund 25 neue Arbeitsplätze geschaffen, Teilzeit- ebenso wie Vollzeitplätze. Personal wird noch gesucht. Vor allem diplomierte Sozialbetreuerinnen und -betreuer sind gefragt, aber auch Absolventinnen und Absolventen anderer Sozialberufsausbildungen. Auch Quereinteiger sind willkommen. Ebenso gesucht werden Mitarbeitrinnen und Mitarbeiter für das Hauswirtschaftsteam, für Bürotätigkeiten und die Bereiche Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft. „Wir freuen uns über alle Vorstellungen“, sagt Lettner und Eder ergänzt: „Was uns auch sehr freut ist, dass wir von der Gemeinde Opponitz mit offenen Armen aufgenommen wurden.“

Bürgermeister Johann Lueger freut sich ebenfalls über das Projekt. „Das ist eine gute Sache für Opponitz“, sagt er. „Gleichzeitig wird eine wichtige Einrichtung für Menschen mit psychischen Einschränkungen in der Region geschaffen.“