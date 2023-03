Startschuss für „BikeRider“ an der FSB Gleiß

Am 20. März erfolgt der Startschuss für den Klimabündnis-NÖ-Radwettbewerb „BikeRider“, an dem auch die Fachschule für Sozialberufe Gleiß wieder teilnimmt. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerkräfte werden angeregt, Schul- und Freizeitwege so oft wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. Das ist gesund, gut für die Umwelt und alle Teilnehmer haben außerdem die Chance, Preise zu gewinnen. Egal ob zur Schule, zum Einkauf oder zum Sportplatz – jeder Kilometer zählt.

