Waidhofen/Ybbs: Ein Tag im Zeichen des Radsports

Ein interessantes Programm wurde beim Ybbstaler Alpen Radtag am Oberen Stadtplatz von Waidhofen an der Ybbs am vergangenen Freitag geboten. Bei der „Kids Bike Trophy“ kam es darauf an, zehn Stationen geschickt mit dem Fahrrad zu absolvieren. Weltmeister Roland Königshofer gab den Besuchern wertvolle Tipps rund um die Sicherheit beim Radfahren. Bürgermeister Werner Krammer betonte, dass die Region vieles für Radfahrer biete: „Vom Ybbstal-Radweg bis zu herausfordernden Bergstrecken ist eine gute Infrastruktur vorhanden.“ Großen Anklang fand die Teampräsentation der österreichischen Continental-Teams und die Vorstellung der Fahrer.