Neues Organisationsteam für Alltagsradler im Ybbstal

Die Radlobby Ybbstal lud kürzlich zu einem Treffen in Waidhofen an der Ybbs, um sich nach dem Rückzug des langjährigen Waidhofner Radlobby-Sprechers Gunnar Scholz neu aufzustellen. Karl Zauner, der Obmann der Radlobby Niederösterreich, eröffnete den Abend mit einem kurzen Rückblick auf die Gründung der Radlobby Niederösterreich.

33 Ortsgruppen in Niederösterreich

Die Gruppe Waidhofen war bei der Gründung 2013 damals eine der ersten drei Ortsgruppen. Mittlerweile gibt es 33 - und das, obwohl man dies gar nicht aktiv beworben habe, meinte Zauner. Die ursprüngliche Gründungsidee sei es gewesen, auf Ebene der Landesregierung Gespräche zu führen. Die Arbeit der einzelnen Ortsgruppen sei für die Regionen aber sehr wichtig, hielt der Obmann der Landesgruppe fest.

Radlobby-Mitglied Jakob Anger, der dann einige Erfolge der Radlobby Ybbstal präsentierte, bedankte sich gemeinsam mit den anwesenden Mitgliedern beim Gründer der Ortsgruppe Gunnar Scholz für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit. Waidhofens Mobilitätsstadtrat Erich Leonhartsberger sprach noch über die bevorstehenden Projekte im Radbereich in Waidhofen an der Ybbs und über Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Infrastruktur für Alltagsradfahrer verbessern

Danach erklärten sich einige Mitglieder bereit, im Organisationsteam Aufgaben zu übernehmen. Gruppenverantwortliche ist nun Birgit Aigenbauer aus Ybbsitz, die selbst überzeugte Alltagsradlerin ist. „Die Infrastruktur für Alltagsradlerinnen und -radler zu verbessern, ist unsere Hauptaufgabe. Sicherheit, gute Abstellanlagen, direkte Wege für Radelnde und die Fahrradmitnahme in Öffis können Leute davon überzeugen, das Fahrrad nicht nur für Freizeitzwecke zu verwenden, sondern auch für ihre täglichen Erledigungen“, sagte Aigenbauer. Mit dem neuen Organisationsteam sieht sie viel Potenzial, nicht nur für Waidhofen, sondern auch für Verbesserungen in den umliegenden Gemeinden. Seitens des Magistrats Waidhofen sei ihr schon von mehreren Personen die Unterstützung ausgesprochen worden. Auch Stadtrat Leonhartsberger betonte nochmals die Wichtigkeit der Inputs der Radlobby und will bei der Realisierung von Projekten zusammenarbeiten.

Radfahren zu jeder Jahreszeit

Erklärtes Ziel der Radlobby ist es, die Menschen nicht nur im Sommer zum Radfahren zu bewegen. Einer der Hauptgründe der Gründung sei damals nämlich die Räumung der Radwege im Winter gewesen, erzählte Scholz, der weiterhin unterstützend wirken will.