Ybbstaler Alpen setzen auf den Radsport

Nach drei Jahren Pause feiert die Österreich-Radrundfahrt heuer unter neuem Namen von 2. bis 6. Juli ein Comeback. Das nun „Tour of Austria“ benannte Rennradspektakel wird auch wieder ins Ybbstal führen. So endet die finale und entscheidende Etappe am 6. Juli am Sonntagberg.

Am Mittwoch präsentierte das neue Organisationsteam, das sich aus fünf heimischen Rennställen und Wien-Marathon-Macher Wolfgang Konrad zusammensetzt, die Neukonzeptionierung des Rad-Events im Kristallsaal von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs.

All-in-Radregion Ybbstaler Alpen

Lokale Vertreter aus Politik und Tourismus nutzten die Möglichkeit, um bei dieser Gelegenheit die „Radregion Ybbstaler Alpen“ entsprechend in den Fokus zu rücken. So hat sich das Radfahren gerade im Ybbstal in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten entwickelt. „Die Ybbstaler Alpen im Südwesten des Mostviertels dürfen sich zu Recht als ‚All-in-Radregion‘ bezeichnen“, meinte Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer in seiner Begrüßung. „Sie sind ein Paradies für Radfahrer jeden Alters und jeden Könnens. Hier finden sich flache Strecken entlang der idyllischen Ybbs, aber auch Bergpässe, die sportliche Herausforderungen bieten. Die Radwege führen vorbei an historischen Orten, beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und unberührter Natur. Die Schönheit der Gegend und die Vielfalt der Möglichkeiten sind hier außergewöhnlich.“

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer begrüßte die Gäste und rührte die Werbetrommel für die "All-in-Radregion Ybbstaler Alpen". Foto: EXPA, Reinhard Eisenbauer

Ybbstalradweg und Mountainbike-Trails

Die immer stärker werdende Beliebtheit und die damit verbundene touristische Bedeutung des Radfahrens in der Region belegen auch steigende Gästezahlen. Dafür verantwortlich ist zu einem wichtigen Teil der Ybbstalradweg und dabei vor allem dessen 55 Kilometer langes Herzstück von Waidhofen an der Ybbs nach Lunz am See. Derzeit gilt am Ybbstalradweg noch die Wintersperre, am 16. April startet man wieder in die Saison.

Für Mountainbiker wiederum ist in Hollenstein vor zwei Jahrzehnten ein Streckennetz entstanden, das gemeinsam mit dem Bikepark am Königsberg sukzessive weiterentwickelt wurde. Weitere Touren rund um Göstling und Lackenhof am Ötscher ergänzen das Offroad-Angebot.

1.000 Kilometer Rennradrouten

Aber auch im Rennradbereich genießt die Region seit vielen Jahren schon einen sehr guten Ruf. Seitens des Vereins Ybbstaler Alpen verweist man dabei auf die topografische Vielfalt, die von der Ebene über Hügel und Berge bis zu Flüssen reicht, auf verkehrsarme und gut befestigte Straßen sowie klimatisch günstige Bedingungen für eine lange Radsaison von Mitte März bis Ende Oktober. Rund 1.000 Kilometer lang ist das Rennradrouten-Streckennetz in den Ybbstaler Alpen. „Die Radregion bietet eine perfekte Mischung aus Naturerlebnis, sportlicher Herausforderung und kulinarischen Genüssen“, hält Ybbstaler-Alpen-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer fest. Wer eine unvergessliche Zeit in einer der schönsten Radregionen Österreichs erleben möchte, sollte sich auf den Weg hierher machen.“

Foto: Ybbstaler Alpen, Franz Weingartner

Österreichische Straßenradmeisterschaft

Zur touristischen Weiterentwicklung der Ybbstaler Alpen als Rad- und Rennradregion setzt man auf Events. Schon in der Vergangenheit fanden hier zahlreiche hochklassige Radsport-Veranstaltungen, wie die Uniqa-Classic und zuletzt schon mehrfach die Österreich-Rundfahrt statt. 2023 werden mit dem jeweils wichtigsten Etappen- und Eintagesrennen Österreichs gleich zwei Entscheidungen im Straßenradsport in den Ybbstaler Alpen fallen. Neben der Österreich-Radrundfahrt geht nämlich am 25. Juni auch die österreichische Straßenradmeisterschaft im Ybbstal zwischen Waidhofen und Hollenstein über die Bühne. Der Startschuss erfolgt im Bereich Gstadt. Danach geht es über Opponitz und die Große Kripp nach St. Georgen am Reith und weiter nach Hollenstein. Von Hollenstein führt der Rundkurs wieder zurück nach Opponitz und abermals Richtung Große Kripp. Fünf bis sechs derartige Runden werden die Herren und drei bis vier die Damen zu bewältigen haben, ehe eine Bergetappe auf den Königsberg dann die Entscheidung bringt.

Hobbysportler erhalten dabei die Möglichkeit, sich mit den Profis zu messen, indem der Anstieg auf den Königsberg in Hollenstein vom Sportplatz weg mit Rennrad, Mountainbike oder E-Bike ebenfalls befahren werden darf.

Tour-de-France-Stimmung am Sonntagberg

Zehn Tage später, am Donnerstag, 6. Juli, kommt es, wie schon erwähnt, auf der Schlussetappe der neuen „Tour of Austria“ auf den Sonntagberg zum großen Showdown ums gelbe Trikot. 20 Teams mit in Summe 140 Fahrern werden erwartet. Die Schlussetappe startet in Ybbs. Schon kurz darauf wartet die Bergwertung in Maria Taferl, ehe es weiter ins Mostviertel geht. Über St. Leonhard/Walde geht es dann nach Waidhofen und weiter auf den Sonntagberg, wo nach zwei Runden nach dem steilen Schlussanstieg das Ziel wartet. Spannung auf den letzten Metern und „Tour-de-France“-Stimmung auf dem Weg zur Basilika sind vorprogrammiert. Bereits zum sechsten Mal macht der Tourtross heuer in Sonntagberg halt. „Wir freuen uns sehr, dass die Österreich-Radrundfahrt wieder durchgeführt wird und noch viel mehr, dass auch unsere Gemeinde wieder im Tourplan mit dabei ist“, sagt Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl. „Der Sonntagberg mit seiner weithin sichtbaren Basilika ist ein ganz besonderer Platz und ein Garant für eine packende letzte Etappe und die entsprechende Zuschauerkulisse.“

Bürgermeister Thomas Raidl (Sonntagberg), Bürgermeister Werner Krammer (Waidhofen an der Ybbs), Herbert Zebenholzer (Ybbstaler Alpen), Radprofi Michael Konczer (Team Hrinkow Advarics), Bürgermeisterin Ulrike Schachner (Ybbs) und Thomas Pupp (Teammanager Tirol KTM Cycling) bei der Präsentation der "Tour of Austria" in Waidhofen an der Ybbs. Foto: NÖN, Kössl

Austria Gravity Series am Königsberg

Bis zum letzten Meter konzentriert bleiben müssen auch die besten Downhiller, die am 27. Mai im Rahmen der „Austria Gravity Series“ im Bikepark Königsberg in Hollenstein um Punkte hinunterrasen.

Hobbyrennradlern möchte man in den Ybbstaler Alpen ab der heurigen Radsaison zwei besondere Highlights schmackhaft machen. So kann man zum einen nach dem Vorbild der großen Alpenpässe den Anstieg von Lassing zum Berghaus am Hochkar in Angriff nehmen und dabei auf 11,2 Kilometern über 1.000 Höhenmeter absolvieren. Wer die Herausforderung auf den bis zu 25 Prozent steilen Rampen besteht, kann sich via Strava-Segment bei den Gastronomie-Betrieben eine Belohnung abholen. Zum anderen können sich Rennradfahrer am Sonntagberg auf die Spuren der Profis begeben und am eigenen Leib erfahren, wie fordernd der Anstieg zur Basilika tatsächlich ist.

