Radprofis und Radnachwuchs messen sich im Ybbstal

Zwei Tage im Zeichen des Radsports stehen am Samstag, 24. Juni, und am Sonntag, 25. Juni, im Ybbstal am Programm. Als Höhepunkt des Wochenendes gehen am Sonntag die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Rennradfahren in den Ybbstaler Alpen über die Bühne. In keiner anderen Sportart genießt der nationale Meistertitel einen höheren Stellenwert als im Straßenradsport, sodass Jahr für Jahr die heimischen World-Tour-Profis am Start stehen und um den Sieg rittern.

Foto: Reinhard Eisenbauer

Nach dem Start in Waidhofen an der Ybbs geht es für die Radprofis rund um Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und Top-Profi Christina Schweinberger bei den Damen sowie Patrick Konrad, Marco Haller und Gregor Mühlberger bei den Herren auf einen anspruchsvollen Rundkurs, der über Opponitz über die Große Kripp weiter nach St. Georgen am Reith bis nach Hollenstein und über die B 31 wieder zurück nach Opponitz führt. Nach zweieinhalb Runden bei den Damen (93 Kilometer) sowie fünfeinhalb Runden bei den Herren (182 Kilometer) folgt zum großen Finale der steile Schlussanstieg hinauf zum Bikepark Königsberg, wo auf der bis zu 16 Prozent steilen Rampe die endgültige Entscheidung über den Staatsmeistertitel fallen wird.

Kidsbike-Trophy als Höhepunkt im Vorprogramm

Damit aber nicht genug: Als „Warm-up“ veranstalten die Stadt Waidhofen an der Ybbs und der Tourismusverband Ybbstaler Alpen am Samstag, 24. Juni, den „Ybbstaler Alpen Radtag“ am Oberen Stadtplatz in Waidhofen. Von 15 bis 18.30 Uhr finden Radbegeisterte hier ein buntes Rahmenprogramm rund ums Thema Rad vor. Viele Programmpunkte, wie ein Rad-Sicherheits-Workshop mit dem ehemaligen Weltmeister Roland Königshofer, eine geführte Mountainbike-Tour, (E-)Bikes zum Testen, eine Watt-Challenge, Yoga für Radsportler und vieles mehr laden dabei zum aktiven Mitmachen ein.

Foto: weinfranz, Franz Weingartner

Das Highlight des Nachmittags ist die Kidsbike-Trophy, ein Rad-Geschicklichkeitsparcours für Kinder unter elf Jahren. Jedes Kind erhält eine Medaille und ein kleines Präsent, Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an n.duerauer@ybbstaler-alpen.at möglich.

Teampräsentation am Vorabend in Waidhofen

Am frühen Samstagabend wird mit der Teampräsentation und der Vorstellung der österreichischen World-Tour-Profis das Rennen am Folgetag eingeläutet. „Für Autogrammjäger ist das eine prima Gelegenheit“, meint Ybbstaler Alpen-Projektmanager Norbert Düraurer. Ein Publikumsgewinnspiel rundet den offiziellen Teil der Veranstaltung ab, bevor bei Lounge- und Housemusik der Sommerabend genossen werden kann. Für die nötige Stärkung sorgen die Waidhofner Gastronomiebetriebe mit Mostviertler Kulinarik. Alle Informationen und der genaue Zeitplan inklusive der Durchfahrtszeiten des Rennens am Sonntag findet man unter www.ybbstaler-alpen.at/radsportevents.