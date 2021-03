Von 15. bis 18. April dreht sich – Hotel- und Gastro-Öffnungen vorausgesetzt – in Waidhofen bei den „Bike Passion Days“ für Bike-Freunde alles um die schönste Nebensache der Welt: das Mountainbiken. Gleichzeitig formiert sich ein Vorzeigeprojekt in Sachen touristische Zusammenarbeit.

Workshops und Touren mit Ybbstal-Kulisse

„Als leidenschaftliche Biker wissen wir, was einen (Bike-)Urlaub perfektioniert. Deshalb kombinieren wir Fahrtechnik-Übungen mit Equipment-Workshops, geführte Bike-Touren mit Schrauber-Workshops und die landschaftliche Kulisse des Ybbstals mit ihren gastronomischen Schmankerln“, erklären die Waidhofnerin Barbara Pirringer und der gebürtige Göstlinger Christoph Nessel, das Erfinder-Duo der „Bike Passion Days.“

Die Abwicklung erfolgt durch die Ybbstaler Alpen und die Mitgliedsbetriebe des Waidhofner Tourismusvereins. Aus dem auf 25 Teilnahmeplätze limitierten Angebot wählen die Gäste die für sie passende Unterkunft. Das Apartmenthaus Leopold, das Schloss an der Eisenstraße, das Hotel Moshammer, Urlaub am Bauernhof Kornihof und Apartments Ambiente sind bereits an Board. Einkehr-Stopps bei dezentralen Jausenstationen oder Konditoreien machen Gusto auf Ybbstaler Spezialitäten.

Waidhofen von einer seiner schönsten Seiten erleben die sportlichen Gäste spätestens beim gemeinsamen Grillabend in der Schwarzen Kuchl, wo auch eine Überraschung auf sie wartet. „Mit Waidhofen als erster Station befinden wir uns in einer Stadt, in der auch die nicht-bikende Begleitung dreieinhalb abwechslungsreiche Tage (mit-)erleben kann – vom Bogenparcours, über Ybbsufer-Wanderungen bis hin zum Kulturprogramm“, sagt Innenstadtkoordinator Hans Stixenberger.

„Natürlich ist es mutig, in solchen Zeiten ein Projekt wie dieses zu planen. Aber erstens sind wir Ybbstaler für unseren Unternehmergeist bekannt und zweitens freuen wir uns wohl schon alle auf den heiß ersehnten Urlaub im Jahr 2021“, ist Tourismusvereinsobmann Peter Engelbrechtsmüller vom Konzept überzeugt.