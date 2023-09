Schwimmnudelsternfahrt im Ybbstal soll Bewusstsein bilden

Seit knapp einem Jahr, nämlich seit Oktober 2022, ist der Überholabstand von Kraftfahrzeugen zu Radfahrenden ausdrücklich in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Im Ortsgebiet müssen mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden und im Freiland mindestens zwei Meter. Allerdings halten immer noch viele Autofahrende den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein.

„Alle Radfahrenden kennen solche Schreckmomente, wenn man zu knapp und zu schnell überholt wird. Für viele ist dies leider ein Grund, gewisse Strecken nicht mehr mit dem Rad zu fahren oder das Radfahren überhaupt sein zu lassen“, schildert die Gruppenverantwortliche der Radlobby Ybbstal, Birgit Aigenbauer.

Für kommenden Sonntag, 17. September, ist deshalb eine Radsternfahrt nach Waidhofen geplant, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seitlich montierten Schwimmnudeln auf ausreichend Überholabstand aufmerksam machen wollen. „Es gibt leider kaum bewusstseinsbildende Maßnahmen“, sagt Aigenbauer. „Die meisten Autofahrer kennen das neue Gesetz gar nicht. Ich denke, die meisten gefährden Radfahrende nicht absichtlich und versetzen sich einfach nicht in die Lage, wie es sich anfühlt, zu knapp überholt zu werden.“

Bei der Sternfahrt, die bewusst am Beginn der Europäischen Mobilitätswoche abgehalten wird, wird von mehreren Startpunkten nach Waidhofen geradelt. Und zwar voraussichtlich von Ybbsitz, von Böhlerwerk, von der Bachwirtsiedlung und vom Pfadfinder-Platz aus dem Urltal. „Wir freuen uns über viele motivierte Radlerinnen und Radler, die sich am besten in Zweier oder- Dreierteams mit Schwimmnudel auf den Weg machen sollen“, rät die Radlobby-Sprecherin. Treffpunkt ist dann um 17 Uhr beim Rathaus am Oberen Stadtplatz in Waidhofen. Nähere Informationen gibt es unter ybbstal@radlobby.at.