Wichtige Lücke zwischen Waidhofen und Weyer durch Brücke geschlossen

Am Mittwoch der Vorwoche wurde in Gaflenz die neue Radbrücke über die B 121 Richtung Weyer aufgesetzt. Die Bürgermeister aus Gaflenz und Weyer, Andreas Kaltenbrunner und Gerhard Klaffner, Vertreter der ausführenden Firmen und Behörden sowie zahlreiche Schaulustige wohnten dem Brückenhub bei. Die Radwegbrücke, ein Projekt der Marktgemeinde Gaflenz mit der Firma Forster, hat eine Länge von 35 Metern und wiegt rund 26 Tonnen. Mit der Verbindung über die Bundesstraße ist nun ein weiterer wichtiger Schritt für den Lückenschluss des überregionalen Radweges R16 erfolgt. In den nächsten Wochen werden der Fahrbelag der Brücke sowie die Zubringerabschnitte fertiggestellt.

Foto: Stephan Schönberger

Die durchgehende Radverbindung von Waidhofen über Gaflenz nach Weyer abseits der Bundesstraße ist ein Meilenstein für den Radtourismus. Seit Jahren laufen die Planungen für dieses Projekt.

Die Bürgermeister Gerhard Klaffner (Weyer) und Andreas Kaltenbrunner (Gaflenz) (2. und 7. von links) nach erfolgreichem Brückenhub mit Vertreterinnen und Vertretern der ausführenden Firmen und Behörden. Foto: Stephan Schönberger

Letzter Abschnitt im Bereich der Dreher-Säge

In Gaflenz wurden im letzten Jahr rund zwei Kilometer Radweg fertiggestellt. Der letzte Abschnitt im Bereich der ehemaligen Dreher-Säge soll noch heuer in Angriff genommen werden. Auf dem Gelände entstehen in den nächsten Jahren ca. 30 Wohneinheiten. Der parallel führende Radweg soll zur Attraktivität dieses Wohnareals beitragen.

