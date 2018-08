Einen neuen Mann gibt es mit 1. September an der Spitze der Raiffeisenbank Ybbstal. In der Vorstands- und Aufsichtsratssitzung am vergangenen Dienstag wurde der Allhartsberger Elmar Leitl zum neuen Geschäftsleiter der Bank bestellt. Gemeinsam mit den bisherigen beiden Bankdirektoren Johann Galbavy und Walter Heigl wird er bis Jahresende die Geschäfte der Raiffeisenbank Ybbstal führen.

Dann verabschiedet sich Galbavy nach 42 Jahren bei Raiffeisen in den Ruhestand und Leitl übernimmt seine Agenden ganz. Die Übergangsphase bis Jahresende mit drei Geschäftsleitern diene der Einarbeitung, sagt Galbavy. Eine geordnete Übergabe der Tätigkeiten von ihm zu Leitl sei dadurch gewährleistet.

Der 42-jährige gebürtige Neuhofner begann seine Karriere bei Raiffeisen nach der Matura an der HTL St. Pölten (Fachrichtung: Datenverarbeitung und Organisation) im Jahr 1995 und ist seitdem in verschiedenen Bereichen der Bank tätig gewesen. Seit dem Vorjahr ist Leitl für die Gesamtbanksteuerung und das Risikomanagement der Raiffeisenbank Ybbstal zuständig. Der neue Geschäftsleiter freut sich auf seine neue Aufgabe.

Kössl

„Ich möchte in unserer Regionalbank Verantwortung übernehmen und auch die Zukunft mitgestalten“, sagt er. „Die Raiffeisenbank Ybbstal ist Partner für Menschen, Betriebe, Organisationen und Vereine im Ybbstal und darüber hinaus Dienstgeber für 102 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Anforderungen sind sicherlich vielseitig. Auf uns kommen spannende Jahre zu – eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle.“

„Elmar Leitl war mein Wunschkandidat. Als Controller kennt er die Daten und Zahlen der Firma so gut wie kein anderer“, hält Geschäftsleiter Walter Heigl, der die Geschicke der Bank seit nunmehr sechs Jahren lenkt, fest. „Ich freue mich auf eine harmonische Zusammenarbeit.“

Kenner der Zahlen und Daten der Bank

Lob für seinen Nachfolger kommt auch von Galbavy. Der gebürtige Weistracher ist seit 42 Jahren bei der Raiffeisenbank tätig, 16 Jahre davon als Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Ybbstal. Der 62-Jährige, der in Seitenstetten wohnt, wechselte 1994 als Prokurist ins Ybbstal und übernahm hier 2002 die Geschäftsleitung. Am 1. Jänner 2019 tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an. „Ich freue mich schon darauf, mehr Zeit für meine Enkel zu haben und mich der Malerei und dem Lesen widmen zu können“, sagt er.