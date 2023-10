Neue Wasser-Wärmepumpe am Bauhof Waidhofen/Ybbs installiert

Im Rahmen der Initiative „Raus aus Öl & Gas“ des Landes NÖ wurde am Bauhof Waidhofen/Ybbs kürzlich eine Wasser-Wärmepumpe installiert. Am Bauhof waren bis vor Kurzem zwei Gaskessel mit einem Jahresverbrauch von ca. 450 MWh in Betrieb. Die neue Wasser-Wärmepumpe ersetzt dabei einen Kessel zur Gänze, der zweite bleibt zur Spitzenlastabdeckung installiert. Die jährliche Reduktion des Gasverbrauchs beläuft sich dabei auf ca. 200 MWh.

Durch die Umstellung am Bauhof können ca. 20.000 € pro Jahr eingespart werden. Die Wasser-Wärmepumpe wird dazu verwendet, die Grundlasten bis zu ca. 55 Grad abzudecken. Hochtemperaturanforderungen wie zum Beispiel die Heizlüfter in den Fahrzeughallen werden weiterhin mit dem Gaskessel beheizt.

Auch Bildungseinrichtungen sollen „raus aus Öl & Gas“

Ebenso „raus aus Öl & Gas“sollen im kommenden Jahr der Landeskindergarten IX (Zell), die Volksschule Windhag und die Volksschule St. Leonhard/Walde. Bereits fix ist der Anschluss an die Fernwärme des Alpenstadions und des alten Rathauses am Unteren Stadtplatz 22.

„Bis spätestens 2030 wollen wir mit unseren stadteigenen Gebäuden komplett auf Erdgas verzichten. Den Umstieg von Öl auf erneuerbare Energien werden wir bereits früher realisieren können“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer.