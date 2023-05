Waidhofen/Ybbs will noch familienfreundlicher werden

Im Jahr 2016 durfte sich Waidhofen erstmals über die Zertifizierung zur „Familienfreundlichen Gemeinde“ sowie die Auszeichnung mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ freuen. Am 27. April startete nun der Prozess zur Re-Zertifizierung mit einem ersten Workshop.

Engagierte Bürgerinnen und Bürger arbeiteten mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung an der Frage: Was braucht Waidhofen, um in Zukunft noch familienfreundlicher zu werden? Dabei diskutierte die Projektgruppe, bestehend aus 20 Personen, die unterschiedlichsten Lebensbereiche, beginnend bei Schwangerschaft und Geburt bis hin zu pflegenden Angehörigen und Seniorinnen und Senioren.

Bürgerinnen und Bürger gestalten mit

„Familienfreundlichkeit hat für die Lebensqualität in Waidhofen einen enorm hohen Stellenwert. Wir arbeiten laufend daran, uns hier weiter zu verbessern. Danke, dass sich in diesen Prozess auch Bürgerinnen und Bürger einbringen. Sie sind die Expertinnen und Experten ihrer Stadt und wissen ganz genau, was es in Zukunft für alle Generationen braucht“, betont Bürgermeister Werner Krammer.

Nach einer ausführlichen Analyse der Ist-Situation, wird es im nächsten Workshop an mögliche Maßnahmen gehen, die umzusetzen sind.

Vizebürgermeister Armin Bahr ergänzte: „Ein wichtiger Punkt für die Familienfreundlichkeit ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Bereich der Kinderbetreuung bedeutet dies einen Ausbau des Angebots mit zusätzlichen Kindergartengruppen, einer Erweiterung der Kleinstkinderbetreuung, einer Ausweitung der Öffnungszeiten sowie Um- und Neubauten diverser Kindergärten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist zudem die Umsetzung der Barrierefreiheit sowie die Schaffung von leistbarem und bedarfsgerechten Wohnraum.“

Moderiert und geleitet wurde der Workshop von Tanja Wesely von NÖ Regional.

