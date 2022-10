„Die Auswanderer“ auf PULS 4: Vom Ybbstal nach Südafrika

Vorigen Dienstag startete auf PULS 4 die neue Reality-Show „Die Auswanderer“, die in sechs Folgen Menschen begleitet, die sich dazu entschlossen haben, Österreich zu verlassen und ihr Glück woanders zu suchen.

Eine der Kandidatinnen ist Claudia Asanger. Die 38-jährige Lebens- und Sozialberaterin stammt aus St. Georgen/Klaus und wohnte zuletzt in Rosenau. Vor ein paar Jahren begann sie, ihren bisherigen Lebensentwurf in Frage zu stellen. „Ich habe lange versucht, mich in das Leben hier einzufügen“, erzählt Asanger, „habe aber gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht, den gesellschaftlichen Normen entsprechen zu wollen. Nach einer Trennung habe ich mir dann vorgenommen, wirklich auf mein Herz zu hören und zu überlegen, was ich schon lange machen wollte. Auf dieser Liste stand eine Afrikareise ganz oben.“

Gemeinsam mit ihrem Partner Isaac will Claudia Asanger im südafrikanischen Hoedspruit Retreats anbieten. Foto: PULS 4

Nach einer ersten Rundreise durch Südafrika im Sommer 2018 zog es Asanger wenige Monate später erneut dorthin. Im Jahr darauf ging sie für acht Monate in das Land an der Südspitze Afrikas und machte in dieser Zeit unter anderem eine Ausbildung zur Safari Guide. Dabei lernte sie auch ihren aktuellen Partner Isaac kennen, der selbst in einer Lodge im Nationalpark arbeitet. Anfang 2020 kehrte Asanger nach Österreich zurück, wusste damals aber bereits, dass sie sich in Südafrika niederlassen wollte.

Vom Kamerateam beim Auswandern begleitet

Davon beflügelt, dass sie in Afrika selbst ihr Glück gefunden hatte, gründete Asanger die Life-Coaching-Agentur „Miss Possible“. „Ich möchte gerne jede Frau ermutigen, die das Gefühl hat, irgendwie ist das nicht so das Leben, das ich mir vorgestellt habe: Einfach machen und auf das Herz hören! Man kann nur selbst spüren, was einem guttut“, erzählt die Life-Coachin. Das Angebot richtet sich speziell an Frauen ab 35, die etwas in ihrem Leben verändern wollen. In Online-Kursen werden Techniken vermittelt, die helfen sollen, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. In weiterer Folge ist auch angedacht, dass Klientinnen für Safaris und Retreats nach Südafrika kommen können. Über Social Media erfuhr Asanger, dass PULS 4 nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Sendung „Die Auswanderer“ suchte und beschloss spontan, sich zu bewerben. Vergangenen Juni war es dann so weit: Ein Fernsehteam begleitete die Auswanderin bei den letzten Vorbereitungen in Österreich und dann bei der Ankunft im südafrikanischen Hoedspruit, das etwa fünf Autostunden von Johannesburg entfernt liegt. „Wir haben eine Woche von früh bis abends gedreht“, erzählt Asanger. „Dabei sind einige tolle Szenen entstanden.“

Am 18. und 25. Oktober wurden nun die ersten beiden Folgen von „Die Auswanderer“ ausgestrahlt, in denen die Zuseherinnen und Zuseher Asanger und ihren Partner unter anderem beim Autokauf begleiten konnten. In der dritten Folge, die am Dienstag, 1. November, ausgestrahlt wird, ist die Auswanderin aus dem Ybbstal noch einmal zu sehen.

