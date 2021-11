Neue Entsorgungsanlage in Kematen

Vor Kurzem hat die UFH RE-cycling GmbH eine neue Absorber-Kühlgeräte-Entsorgungsanlage in Kematen in Betrieb genommen. Während die in den meisten Haushalten vorhandenen Kühlschränke mit Kompressionstechnik funktionieren, kommen Absorber-Kühlschränke vor allem in Hotels zum Einsatz, zum Beispiel als Minibar. Anders als Haushalts-Kühlschränke enthalten diese Geräte Ammoniak als Kältemittel. Die Rückerfassung dieses Kältemittels bedarf einer speziellen Anlage, wie sie nun eben in Kematen existiert.

„Maßgeblich für die Anschaffung der Anlage waren deren Umweltfreundlichkeit und Effizienz“, erläutert UFH-RE-cycling-Geschäftsführer Robert Töscher. „Die Anlage verbraucht kaum mehr Strom als etwa ein Induktionsherd.“ Derzeit läuft die Anlage im Einschichtbetrieb mit einer jährlichen Kapazität von etwa 16.000 Altgeräten. Für die nächsten Jahre rechnet das Unternehmen mit einer deutlich höheren Auslastung und einer Umstellung auf Zweischichtbetrieb.