Mit September wurde die Schulaufsicht in den sechs NÖ Bildungsregionen neu aufgestellt. In der Region Mostviertel wurde nach öffentlicher Ausschreibung, Auswahlverfahren und Hearings in Wien der bisherige Bildungsmanager Josef Hörndler zum Abteilungsleiter ernannt. Ihm stehen Michaela Stanglauer, Wolfgang Schweiger und seit September Hermine Rögner als Schulqualitätsmanager zur Seite. Rögner war zuvor Landesschulinspektorin für Allgemeinbildende Höhere Schulen.

Leopold Schauppenlehner trat in den Ruhestand, die Nachbesetzung wird noch dauern. „Die Bildungsregion ist mit 196 Schulen, 3.500 Pädagogen und 35.000 Schülern eine der flächenmäßig größten der 30 Bildungsregionen Österreichs“, sagt Hörndler.

Änderungen bringt der Neustart der Schulaufsicht vor allem in der Vernetzung der Schulen, nachdem nun alle Schultypen von der Volksschule bis zur Matura von einem Team betreut werden. „Das soll auch die Chancen- und die Geschlechtergerechtigkeit in der Region erhöhen“, sagt Hörndler.

Entwicklungsplan für Region Mostviertel

Ein neuer Entwicklungsplan wird bereits für die Region erstellt. Dabei werden die Übergänge zwischen den Schultypen analysiert und in der Folge fließender gestaltet werden. „Die Region Mostviertel zeichnete sich schon bisher durch die gemeinsame Bildungsinitiative der Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Oberstufe aus“, sagt Hörndler. Er nennt drei Bildungsziele, die im ganzen Mostviertel umgesetzt werden sollen: Achtsamer Umgang mit allen und allem, Verantwortung für sich und andere übernehmen sowie Begeisterung und Kreativität als Grundlage für nachhaltiges Lernen.

„2019/20 wurde von der Bildungsdirektion ein Jahr der Schulkultur ausgerufen“, sagt Hörndler. Er und sein Team wollen besonders auf ein wertschätzendes Miteinander von Schülern, Lehrern und Eltern achten. „Für mich ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in den Schulen Selbstwirksamkeit erleben und zu Gestaltern ihres Lebens werden“, sagt Hörndler. „Herausforderungen wie Klimawandel und Ungleichheit brauchen kreative Lösungen.“