Öffentliche Freizeitbereiche wie Schwimmteiche, Wanderwege oder Mountainbikestrecken sind für viele Menschen besonders attraktiv als Naherholungsgebiet. Kein Wunder also, dass viele Gemeinden stetig ihr Freizeitangebot ausbauen. Doch was passiert, wenn es auf öffentlichen Wegen, Spielplätzen oder Ähnlichem zu Verletzungen kommt und Haftungsfragen auftauchen?

„Wir haben viele Bereiche in der Stadt, bei denen die Gemeindehaftung ein Thema ist“, sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer. „Das reicht von den Spielplätzen über das Parkbad bis hin zum Ybbsuferweg.“ So gab es vor zwei Jahren einen schweren Unfall im Waidhofner Freibad, bei dem ein 14-Jähriger vom Fünfmeterturm stürzte, und war die Sicherheit entlang des Ybbsufers zuletzt wegen zwei größerer Abbrüche des Konglomeratfelsens im Stadtgebiet ein großes Thema. „Um die Sicherheit am Ybbsuferweg zu gewährleisten, gibt es regelmäßige Begehungen“, stellt der Stadtchef klar.

Eine präventive Maßnahme setzt die Stadt Waidhofen derzeit beim Kunstrasenplatz bei der Sporthalle. Um zu verhindern, dass Fußbälle in den Gärten der Anrainer landen und um eine in Aussicht gestellte Klage zu verhindern, wird die Einzäunung des Platzes gerade von sechs auf zwölf Meter erhöht – eine Maßnahme, die bei der Opposition aufgrund der hohen Kosten auf große Kritik stieß – die NÖN berichtete.

Stadt haftet bei Unfällen auf Mountainbikestrecken

Aus Haftungsgründen wurde in Waidhofen im Vorjahr auch mittels aufgestellter Tafeln von einer Begehung des Buchenbergs abgeraten, nachdem zwei Luchse aus dem Tierpark entlaufen waren und der Hund einer Spaziergängerin von einem der Tiere attackiert worden war.

Ein Thema ist die Haftungsfrage auch immer wieder bei den Mountainbikestrecken. Hier gab es nach einem schweren Unfall, der sich 2014 im Gemeindegebiet von Ybbsitz ereignet hatte, große Verunsicherung bei so manchem Grundbesitzer. „In Waidhofen ist mittels Vertrag zwischen Stadt und Grundbesitzern festgelegt, dass die Stadt bei etwaigen Unfällen haftet“, hält der Bürgermeister fest. Der Stadt obliegt demnach auch die Kontrolle der Wege. Wegehalter haften nur bei grober Fahrlässigkeit, etwa wenn an einer unübersichtlichen Stelle ein nicht gekennzeichneter Weidezaun ohne Vorwarnung über die Strecke gespannt ist. Darüber hinaus gibt es noch eine landesweite Versicherung des Landes NÖ, welche die Grundbesitzer schadlos hält.

In Hollenstein hat die Gemeinde den Großteil des Mountainbike-Streckennetzes von den Bundesforsten gepachtet. Die Haftpflicht liegt bei der Gemeinde. „In den mehr als 20 Jahren, in denen wir unsere Mountainbikestrecken in der Gemeinde betreiben, gab es aber zum Glück noch keine Schadensfälle“, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Auch im örtlichen Strandbad blieb man in Hollenstein von schwerwiegenden Zwischenfällen bislang verschont.

Waldspielplatz bedarf ständiger Betreuung

Auch in Biberbach ist man mit möglichen Haftungsstreitereien konfrontiert. So gibt es einen Waldspielplatz, der permanenter Betreuung bedarf. „Da müssen wir natürlich immer wieder alles kontrollieren und schneiden auch regelmäßig Bäume raus“, sagt Bürgermeister Friedrich Hinterleitner. „Ein gewisses Risiko hat man da als Gemeinde natürlich, daher überprüfen wir den Zustand der Anlage regelmäßig.“ Ein anderer Aspekt, der vor allem durch das „Kuh-Urteil“ in den Mittelpunkt rückte, sind Wanderwege, die durch Weideflächen führen. So wurde ja jüngst ein Almbesitzer nach einer tödlichen Kuh-Attacke an einer Wanderin zu 490.000 Euro Schadenersatz verurteilt. Viele Grundbesitzer stellen sich daher die Frage, ob auch ihnen ähnliche Urteile drohen.

In Kollmitzberg führt ein Wanderweg durch eine Pferdeweide. „Der Grundbesitzer hat vor Kurzem daher bei der Gemeinde nachgefragt, ob es auch bei ihm zu solchen Schadenersatzforderungen kommen kann. Da gibt es viele Sorgen. Es ist daher wichtig, mit Schildern da-rauf hinzuweisen, wie man sich auf Weideflächen richtig verhält“, erzählt Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl.

Zudem verwies der Ortschef auf die Wege-Erhalter-Haftpflichtversicherung. „Wenn man als Grundbesitzer alles tut, was man für die Sicherheit tun kann, dann gibt es eine Absicherung durch die öffentliche Hand“, sagt Pressl.