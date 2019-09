Derzeit ist der Betrieb einer ärztlichen Hausapotheke im Gesetz streng geregelt. Nur wenn eine öffentliche Apotheke mehr als sechs Kilometer entfernt liegt, kann ein Hausarzt den Betrieb einer Hausapotheke in seiner Gemeinde bewilligen lassen. In der Ärzteschaft gibt es nun aber Bestrebungen, diese Regelung aufzuweichen, damit mehr Hausärzte eine Hausapotheke betreiben können und dadurch der Beruf des Landarztes attraktiviert wird.

Die Inhaberin der Zeller Apotheke, Susanne Wagner, hält von derartigen Plänen wenig. „Vor allem kleine Apotheken würden das sicher sehr zu spüren bekommen. Ich glaube, es braucht andere Lösungen, wie etwa eine leistungsgerechtere Entlohnung, um den Beruf des Landarztes wieder attraktiver zu machen“, sagt Wagner. „Die Ärztekammer sollte hier umdenken. Ansonsten entsteht eine Kluft zwischen Ärzten und Apothekern, die keiner will.“

Ein wesentlicher Vorteil der öffentlichen Apotheke gegenüber der ärztlichen Hausapotheke sei, dass diese rund um die Uhr erreichbar ist, meint die Zeller Apothekerin. „Wir haben vier Apotheken im Sprengel Waidhofen, die die Kunden rund um die Uhr versorgen.

Das heißt, es gibt auf Grund der Sonn- und Feiertagsdienste keine Schließtage und auch keine Urlaubssperren.“ Zudem habe eine öffentliche Apotheke eine strenge Betriebsordnung, sagt Wagner. „Die Ausstattung ist genau vorgeschrieben. Auch das Sortiment und die Auswahl in einer öffentlichen Apotheke sind ungleich größer.“

"Stellen ja schließlich auch keine Diagnosen"

Auch die Konzessionärin der Alten Stadtapotheke in Waidhofen, Birgit Wawronek, sieht im Umfang des Sortiments, in der Zubereitung von maßgeschneiderten Arzneimitteln und in den längeren Öffnungszeiten einen großen Vorteil von öffentlichen Apotheken.

„Außerdem ist bei uns die Hemmschwelle, über Wirkungen und Nebenwirkungen eines Medikaments nachzufragen, deutlich geringer als bei Ärzten und der Kunde kann selbst entscheiden, was er kaufen möchte und was nicht“, sagt die Apothekerin. „Seit Anbeginn waren der Beruf des Arztes und der des Apothekers getrennt. Warum man diese Grenzen immer wieder infrage stellen muss, ist mir ein Rätsel. Wir stellen ja schließlich auch keine Diagnosen.“

Sie ist überzeugt davon, dass durch eine Erhöhung der Hausapotheken vielen öffentlichen Apotheken die Lebensgrundlage entzogen wird. In Österreich habe man ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Apotheken, eine Erhöhung der Hausapotheken würde laut Wawronek dieses Netz stark gefährden. „Es geht hier nicht um eine Ergänzung, sondern um ein Entweder-oder. Wenn es mehr Hausapotheken gibt, müssen viele öffentliche Apotheken schließen“, sagt Wawronek.

„Maßnahmenpaket soll geschnürt werden“

Auch von Ärzteseite her wird bezweifelt, ob eine Erhöhung der Hausapotheken allein das Nachfolgeproblem bei Landärzten lösen wird. „Natürlich ist eine Hausapotheke eine Erleichterung bei der Suche nach einem Nachfolger“, sagt etwa Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler, die in ihrer Praxis in Opponitz eine Hausapotheke hat.

Außerdem sei eine Hausapotheke gerade in ländlichen Gemeinden wie Opponitz auch für Patienten eine Notwendigkeit, da es vielen Patienten nicht möglich sei, zur nächsten Apotheke zu fahren. Aber auch Hofbauer-Freudenthaler sieht mit einer Erhöhung der Hausapotheken das Nachfolgeproblem bei Landärzten nicht gelöst. „Das Problem ist, dass der Beruf einen sehr hohen zeitlichen Aufwand mit sich bringt, der aber verhältnismäßig schlecht entlohnt wird.“

Derzeit sei die Hausapotheke ein gutes Argument für die Eröffnung einer Ordination aufgrund des verbesserten Einkommens, sagt Arzt Lukas Heschl vom Landarztteam Heschl (Oed und Zeillern). „Es sollte aber ein Maßnahmenpaket geschnürt werden, beginnend bei einer besseren Ausbildung, einer finanziellen Unterstützung bei Gründung einer Ordination, einer Erleichterung von Administration und einer verbesserten Honorierung für schwierig zu versorgende Regionen im ländlichen Bereich.“

Heschl sieht die Versorgung der Bevölkerung in Gefahr. „Selbst öffentliche Apotheken verlieren ihre rezeptausstellenden Hausärzte und sind dadurch in ihrer Existenz gefährdet.“