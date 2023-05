ichkauflokal tourte durch Unternehmen in Waidhofen/Ybbs

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unternahm im Rahmen der #ichkauflokal-Kampagne eine Betriebsbesuchstour in Waidhofen/Ybbs. Dabei wurden sowohl #ichkauflokal-Partnerbetriebe besucht als auch weitere Unternehmen über den Nutzen und die Möglichkeiten der Kampagne informiert.

WKNÖ-Vizepräsidentin Nina Stift betont: „Die #ichkauflokal-Tour war eine wunderbare Möglichkeit, um die vielfältige Produktpalette der lokalen Unternehmen kennenzulernen und den Unternehmergeist in Waidhofen direkt zu spüren. Außerdem konnten wir bei dieser Gelegenheit verstärkt darauf aufmerksam machen, welchen Beitrag unsere Kampagne zur Förderung der lokalen Wirtschaft und regionalen Vielfalt leistet.“

Im Rahmen der Tour wurden die Unternehmen Schuh Watzinger, Hatzmann | Die Augenoptik und Hörakustik, Damenmode ARCADA, Blumen Resi, Weltladen Waidhofen/Ybbs, Herrenmode Pöchhacker sowie der Schlosswirt besucht.

„Der Stellenwert unserer Unternehmen hat durch die Betriebsbesuche noch mehr an Bedeutung gewonnen und war eine gute Möglichkeit zum Austausch“, sind sich die besuchten Waidhofner Unternehmerinnen und Unternehmer bei der #ichkauflokal-Tour einig, und: „Gemeinsam setzen wir so ein starkes Zeichen für die regionale Wirtschaft. Durch die #ichkauflokal-Kampagne werden wir als lokale Unternehmen gestärkt und haben die Möglichkeit, unsere Service- und Beratungsleistungen, die wir als Spezialisten zu bieten haben, noch besser zu präsentieren.“ Auch neue Unternehmen konnten als #ichkauflokal-Partnerbetriebe gewonnen werden und bekennen sich so mit bereits mehr als 2.000 NÖ Unternehmen gemeinsam zur Regionalität.

Margit Watzinger, Obfrau vom Stadtmarketing Waidhofen/Ybbs hebt hervor: „Wir haben in Waidhofen/Ybbs viele weitere Unternehmen, die neben dem klassischen Handel als Fachbetrieb für unsere Kundinnen und Kunden ein außergewöhnliches Beratungs- und Dienstleistungsangebot bieten. Unsere Fachbetriebe sind der Schlüssel für eine lebendige Innenstadt, der Verein Stadtmarketing Waidhofen/Ybbs unterstützt die Aktivitäten unserer Spezialisten im Bereich der Vermarktung als Einkaufsstadt.“

Zur Kampagne #ichkauflokal

Die bewusstseinsbildende Kampagne richtet sich sowohl an niederösterreichische Unternehmen als auch an Konsumentinnen und Konsumenten aller Generationen. #ichkauflokal weist auf gesellschaftliche, betriebliche und volkswirtschaftliche Leistungen lokaler Betriebe hin und verstärkt das positive Image dieser. Mit der Initiative wird die Wichtigkeit der Regionalität und des lokalen Kaufens deutlich gemacht.

Alle Infos unter www.ich-kauf-lokal.at sowie auf Instagram und Facebook.

