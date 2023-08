Hanger und Krammer treten „Schließungsgerüchten“ entgegen

Am Freitag, 11. August, lud das im Reichenauerhof in der Weyrer Straße beheimatete Pflege- und Förderzentrum Waidhofen (PFZ) zum Sommerfest. Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit kognitiven Behinderungen finden hier eine Betreuung und Förderung in allen Lebensbereichen. Im Sinne einer ganzheitlichen Herangehensweise liegt dabei ein besonderer Fokus auf der sozialen Integration der Bewohnerinnen und Bewohner, weshalb das Pflege- und Förderzentrum immer wieder seine Türen öffnet – so etwa bei der Frühlingsausstellung, dem Oster- oder dem Adventmarkt. Aber auch Feste mit Angehörigen stehen regelmäßig am Programm.

ÖVP-Politiker unterstützen PFZ

„Ein herzliches Dankeschön allen, die sich bei der Organisation dieses Festes engagiert haben“, freute sich PFZ-Leiterin Sonja Kirchweger bei der Eröffnung des Sommerfests. „Es ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner immer ein großartiges Erlebnis.“ Auch Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und Bürgermeister Werner Krammer besuchten das Sommerfest und brachten dabei ihre Unterstützung für das Pflege- und Förderzentrum zum Ausdruck. „Diese Einrichtung ist enorm wichtig für die Region und die integrative Herangehensweise auf jeden Fall ein Ansatz, der weiterentwickelt und gefördert gehört“, erklärte Hanger. „Wir setzen in Waidhofen alles daran, eine inklusive und unterstützende Gemeinschaft zu schaffen, wo jede und jeder die Möglichkeit hat, sich bestmöglich zu entfalten“, betonte Stadtchef Krammer. „Daran werden wir auch mit dem Pflege- und Förderzentrum arbeiten und gemeinsam in die Zukunft gehen.“

Neuer Standort im Großraum Waidhofen möglich

Wie die NÖN berichtete, droht dem Pflege- und Förderzentrum im Reichenauerhof jedoch die Schließung. Während Eltern von Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖN von ihnen gegenüber kommunizierten Schließungsplänen des Reichenauerhofs in den nächsten zwei bis drei Jahren berichten, spricht die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) offiziell von einem „ergebnisoffenen Prozess“. Die beiden ÖVP-Politiker Krammer und Hanger sprechen in einer Aussendung der Stadt zum Sommerfest des PFZ von „Schließungsgerüchten“, denen sie entgegentreten würden. „Es wird keine Schließung, sondern eine Weiterentwicklung des Reichenauerhofes geben“, werden Hanger und Krammer zitiert. „Ob am bisherigen oder an einem neuen Standort im Großraum Waidhofen an der Ybbs, das werden die zukünftigen Gespräche ergeben.“