BBS Weyer verlieh Maturazeugnisse

„Bildung kann einen sehr glücklich und gelassen machen“, sagt Günter Jauch. 24 Maturantinnen und Maturanten der Berufsbildenden Schulen Weyer aus den Zweigen HLW und HLT können besten Wissens und Gewissens glücklich und gelassen sein – die Reife-und Diplomprüfungen 2023 sind erfolgreich geschafft. Es gab sechs ausgezeichnete und acht gute Erfolge.

5. HLT, von links: Elisabeth Hesch, Sylvia Losbichler, Direktorin Eva Aigner, Martin Eibenberger, Eva Pöttschacher (1. Reihe), Rosemarie Ebmer, Martina Riegler-Sulzbacher, Katharina Bachner (ausgezeichneter E.), Lukas Sommer, Linda Grissenberger (guter E.), Felix Reiter, Ines Castro, Tobias Pechhacker, Emelie Krendl und Andrea Ahrer (2. Reihe). Foto: BBS Weyer

Nach zwölf bis 32 Wochen Pflichtpraktikum sowie etwa 200 Wochen Unterricht in mehr als 20 Unterrichtsgegenständen ist das Ziel erreicht. Die Absolventinnen und Absolventen aus zwölf Gemeinden von Weyer bis Lunz am See und von Gresten bis Reichraming sind nun reif für einen neuen Lebensabschnitt, reif für ein Studium, reif für das Berufsleben, reif um Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, reif für Verantwortung, reif für ein selbstständiges Leben und reif für die Insel (Maturareise).