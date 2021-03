Die Sonder- und Heilpädagogin Birgit Günther bietet auf ihrem Hof in Kematen Tiergestützte Therapie (ESAAT, European Society for Animal Assisted Therapy) mit Pferden an.

Zielgruppe:

Die Therapie ist für Kinder im Alter von 3 bis circa 14 Jahren geeignet, besonders für jene mit:

– Verhaltensauffälligkeiten

– geistiger Behinderung

– Wahrnehmungsbeeinträchtigungen

– Teilleistung und Lernschwächen

– sprachlichen Defiziten

– Problemen im emotionalen und sozialen Bereich

– Autismus-Spektrum

– wenig Selbstvertrauen

Anfragen und Terminvereinba rungen: Birgit Günther, 0650/3544602 oder per Email an 150783@gmx.at.