Am Sonntag fand der Ybbsitzer Messermarkt in seiner neunten Auflage im FeRRUM und im Haus Wagner am Marktplatz statt. Mit 950 Besuchern und 45 Ausstellern aus 14 Ländern inklusive Tadschikistan erreichte der Markt eine neue Dimension, die weit über die Vorjahre hinaus geht.

„Das Interesse war enorm, Gäste und Messermacher waren begeistert“, freuen sich Bürgermeister Josef Hofmarcher und FeRRUM-Geschäftsführerin Susanne Rumpl.

Warum die Aussteller Ybbsitz so schätzen, liegt nicht nur am Kaufinteresse der Besucher, sondern auch an der freundlichen Betreuung der Veranstalter in Ybbsitz, die die Messermacher schon am Vorabend zu einem von der Härterei Michael Welser gesponserten Gemeinschaftsabend einluden.

„Ich habe den Ybbsitzer Messermarkt dem heuer gleichzeitig stattfindenden Messermarkt in Paris vorgezogen, weil es hier schön ist und alles stimmt“, streut Messermacher Hans Birchner aus Deutschland Rosen. Er hat seit dem ersten Messermarkt 2010 keinen einzigen ausgelassen.

„Interessant an Ybbsitz ist auch, dass man Interessenten für Nachfolgeaufträge findet“, sagt Alfred Dobner, der jedes Jahr aus Schweden nach Ybbsitz anreist. Für den Bewerb „Best Knife of Show“ lieferte heuer Stefan Steigerwald aus Wendelstein in Deutschland das Messer, das die Jury unter Vorsitz von Armin Stütz überzeugte.