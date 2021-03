Gäbe es nicht die Pandemie, wäre es sicher mehr Menschen aufgefallen, dass derzeit drei der fünf Glocken im Turm der Stadtpfarrkirche schweigen. Seit am 11. und 12. November zwei der barocken Glocken abgenommen wurden und die dritte ihres Klöppels beraubt ist, läuten nur mehr die beiden kleinen Schwestern aus dem Jahr 1953 vom Turm. Nun soll das wertvolle, über 332 Jahre alte Geläut renoviert werden. Dabei ist die Stadtpfarre auch auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Die kleinere der drei Barockglocken („Bauer“) wurde unläutbar, weil ein Band der originalen barocken Aufhängung gebrochen ist. Da es sich dabei um die Gebetsglocke handelt, ist eine Reparatur umgehend erforderlich. Im Zuge dieser Arbeiten soll sie auch auf eine elektronische Steuerung umgestellt werden, die Glocke einen Rundballenklöppel erhalten und die Zierate sollen renoviert werden.

Die zweite der Barockglocken („Magdalena“) hängt leicht schief und ihre Lager sind sehr abgenützt. Um hier wieder eine langfristige Sanierung zu erreichen, müssen die Lager erneuert werden. Dazu musste auch diese Glocke abgehängt werden. Außerdem wurde früher einmal ihre Aufhängung gänzlich erneuert und „modernisiert“ und die barocken Beschläge wurden entfernt. Da diese noch vorhanden sind, sollen sie nach der Renovierung wieder auf das Joch montiert werden.

Vom Geläute der Stadtpfarrkirche Waidhofen sagte man einst, es sei das stimmungsvollste in der ganzen Diözese. Es hat sich zwar im Laufe der Zeit einiges daran geändert, aber das Geläute ist noch immer sehr wertvoll und entspricht vom musikalischen Standpunkt gehobenen Ansprüchen. Was bislang nicht so geschätzt wurde, ist die Wertigkeit der geschmiedeten Beschläge, die einer „Eisenstadt“ durchaus würdig sind. Wie eine Besichtigung durch das Bundesdenkmalamt feststellte, haben namhafte Kirchen wie zum Beispiel Maria Taferl wesentlich schlichtere Beschläge an ihren Glockenstühlen aufzuweisen als es die Waidhofner sind.

Ybbsitzer Schmied erneuert Glockenjoche

Die Glockenjoche wurden nun in die Tannhäuser Schmiede nach Ybbsitz gebracht, wo sich Schmied Thomas Hochstädt der barocken Teile annimmt. In Handarbeit wird ihre Aufhängung erneuert und beide Glockenjoche werden mit den renovierten Teilen aus dem Jahr 1689 wieder eingebaut werden.

Durch eine moderne elektronische Steuerung soll der Läutevorgang präzisiert und dadurch die Glocken geschont werden. Neue Rundballenklöppel werden bewirken, dass der Anschlag des Klöppels auf nur zwei Punkte beschränkt bleibt und nicht wie bei Flachklöppeln eine breitere Fläche dauernd beim Läuten auf die Glocke trifft. Aus Ersparnisgründen zog man früher die aus einer dicken Platte ausgeschnittenen Flachklöppel oft den teureren geschmiedeten Rundballenklöppeln vor.

Rund 28.000 Euro muss die Stadtpfarre Waidhofen für die Renovierung des barocken Geläuts in die Hand nehmen. Das Land NÖ hat durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bereits 4.000 Euro zugesagt. Die Pfarre hofft nun auf Spenden von Kirchenbesuchern, aber auch von allen anderen Waidhofner Kulturinteressierten.

Wer die Stadtpfarre darin unterstützen möchte, den drei Glocken wieder eine Stimme zu geben, kann mit einer Überweisung an das untenstehende Spendenkonto dazu beitragen.