Bezirks-SPÖ gegen Aus des Projekts J.O.B in Waidhofen/Ybbs

Das Projekt J.O.B in Waidhofen an der Ybbs soll nach 25 Jahren im Frühjahr 2024 auslaufen. Grund für das Aus sind gekürzte Budgetmittel des Bundes für das AMS, welches zwei Drittel des Vereins J.O.B finanziert. Das Beschäfigungsprojekt bemüht sich darum, Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen schwer tun einen Job zu finden, nachhaltig in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Dafür werden auf acht Monate befristete Transitarbeitsplätze vergeben. 24 Arbeitskräfte waren im heurigen Jahr bereits über den Verein J.O.B tätig. Seinen Standort hat der Verein im Wertstoffsammelzentrum der Stadt in der Grünhofstraße, wo die Menschen in der Elektro-Altgeräte-Zerlegung oder der Pflege des dortigen Gartenbereichs tätig sind. Aber auch für das Magistrat oder im Auftrag des Verschönerungsvereins, etwa für Instandhaltungsarbeiten am Buchenberg, werden die Leute eingesetzt. Die NÖN berichtete.

Der Gemeinderat der Stadt Waidhofen verabschiedete in seiner letzten Sitzung einstimmig eine Resolution zum Erhalt des Beschäftigungsprojekts.

Forderung nach langfristiger Finanzierung

Bei der jüngsten Bezirksvorstandssitzung der SPÖ Amstetten wurde ebenfalls einstimmig eine Resolution verabschiedet, die sich für den Fortbestand des Projekts J.O.B in Waidhofen einsetzt. In der Resolution fordert die Bezirks-SPÖ Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), die zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) und die Geschäftsführerin des AMS NÖ, Sandra Kern, auf, sich dafür einzusetzen, dass das für die Menschen und die Region so wichtige Projekt weiterhin bestehen bleibt und seine Finanzierung langfristig gesichert werden solle. Diese Aufforderung gelte aber nicht nur für das Projekt J.O.B in Waidhofen, sondern auch für weitere bestehende erfolgreiche Programme, die sich der Arbeitslosigkeit, insbesondere von Frauen und Langzeitarbeitslosen, widmen, hält die SPÖ fest.

SPÖ-Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig kann die Kürzung der Fördergelder im Arbeitsmarktbereich nicht nachvollziehen. „Begründet wurden die Kürzungen mit dem geringen Bedarf im Mostviertel“, sagt die Landesrätin. „Dass der Bedarf deshalb so gering sein könnte, weil die Programme so erfolgreich sind, wurde bei den Kürzungen wohl nicht berücksichtigt. Kommt es zu den geplanten Einsparungen, nimmt man vielen Menschen eine große Chance, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Damit trifft man auch deren Angehörige und Familien.“