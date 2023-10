„Spannungsfeld Ybbs“ – Verein lud zu Bewirtschaftertreffen in Opponitz

Wie viel und welche Nutzung der Lebens- und Naherholungsraum Ybbs verträgt – diese zentrale Frage stand im Mittelpunkt des Bewirtschaftertreffens. „Die Interessen zur Nutzung der Ybbs sind sehr breit gefächert“, erklärte der Obmann des Vereins „Rettet die Ybbsäsche“, Leopold Hochpöchler. „Der Bogen spannt sich von den Interessen der E-Wirtschaft und der forstlichen und landwirtschaftlichen Nutzung der flussbegleitenden Uferbereiche durch die Grundbesitzer, über die touristisch-fischereiliche Nutzung durch die Fischereiausübungsberechtigten, wie z. B. durch das Fischerdorf Opponitz, bis hin zur Nutzung als Naherholungsraum für Badegäste und Erholungssuchende.“

Besonders seit dem Covid-Lockdown und der Eröffnung des Ybbstalradwegs muss von einem gravierenden Anstieg der Ybbsnutzer gesprochen werden. In den Sommermonaten Mai bis September tummeln sich täglich mehrere Tausend Badegäste, Camper und Erholungssuchende im und an den Ufern des Ybbs-Flusses. Erste Anzeichen des „Overtourism“ (dt.: Übertourismus) treten in den Sommermonaten bereits auf. So liegen manche Nerven von Grundstücksbesitzern blank, wenn uneinsichtige Badegäste landwirtschaftliche Nutzflächen und Wiesen zertrampeln und Müll und Reste des letzten Grillfestes an den Ufern zurücklassen.

Tödlicher Stress für sensible Bachforelle

Aber auch unter der Wasseroberfläche breitet sich oft tödlicher Stress aus. Gemeint sind hier insbesondere die ohnedies schon schwer in Mitleidenschaft gezogenen Bachforellenbestände. Wassertemperaturen über 18 ° C in Kombination mit planschenden Badegästen können für diese sensible Fischart tödlich enden. „Gerade jetzt, wo vereinzelt wieder Bachforellen auftreten, wäre ein besonderer Schutz wichtig!“, informiert der Biologe Stefan Gutmann bei seinem Vortrag zu den Monitoring-Ergebnissen der Bachforellenbestände 2023.

Ein neu erstelltes Ybbs-Leitbild der Ybbstal- Naturparkgemeinden Hollenstein, Fischerdorf Opponitz, Waidhofen an der Ybbs und Amstetten, unter der Mitwirkung des Vereins „Rettet die Ybbsäsche“, soll hier einerseits eine Informationsplattform darstellen und andererseits eine Besucherlenkung herbeiführen.

Erläutert wurden auch die Auswirkungen des Vorkommens des Signalkrebses in der Ybbs. „Der Signalkrebs zählt zu den invasiven Tierarten,“ erklärte der Biologe Stefan Guttmann. Er wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts von Amerika nach Europa gebracht und hat sich explosionsartig verbreitet. „Das wäre an sich nicht so schlimm, wenn diese Krebsart nicht die gefürchtete Krebspest verbreiten würde“, sagt der Biologe weiter. Obwohl diese Erkrankung beim Signalkrebs wegen einer gewissen Immunität selten tödlich endet, sterben 100 % der heimischen Edel- und Steinkrebse. Das Aussetzen von Signalkrebsen in Bächen oder Teichen sollte auf jeden Fall vermieden werden.