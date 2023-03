Kematen: Person stürzte über Böschung und verletzte sich schwer

Zu einem schweren Freizeitunfall kam es am Mittwoch um die Mittagszeit im Gemeindegebiet von Kematen. In der Nähe der Kröllendorfer Brücke stürzte eine Person über eine Böschung zum Ybbsufer hinab und erlitt dabei schwere Verletzungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Notarzthubschraubers C 15 wurde die verletzte Person bereits vom Roten Kreuz erstversorgt.

Foto: FF Niederhausleiten-Höfing

Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte sie dann über das abschüssige Gelände zu einem nahen Feld, wo der Rettungshubschrauber sicher landen konnte. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die schwer verletzte Person in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Foto: FF Niederhausleiten-Höfing

