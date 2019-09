Sowohl der Altar in der Basilika Sonntagberg als auch der Turmhelm des Ostturms sind derzeit verhüllt. Grund dafür ist die seit dem Jahr 2014 laufende Revitalisierung des Mostviertler Wallfahrtsortes. Heuer konzentrieren sich die Arbeiten auf den Ostturm sowie den Altar.

„Mit der Erneuerung des Putzes im Altarbereich wird der erste Schritt bei der Innenrestaurierung unternommen. Beim Ostturm wird das Dach komplett erneuert“, berichten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Abt Petrus Pilsinger, die beiden Obleute des Vereins Basilika Sonntagberg.

Zum Michaelisonntag am 29. September soll der Ostturm bereits in alter Pracht erstrahlen. Auch die von der Marktgemeinde Sonntagberg koordinierten Arbeiten an Parkplätzen und Nebenanlagen sind bereits sehr weit gediehen.

Fixpunkt am Michaelisonntag ist seit zwei Jahren die Benefiz-Tombola, die vom Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich Martin Lammerhuber, der auch Vorstandsmitglied im Verein Basilika Sonntagberg ist, koordiniert wird.

Unternehmen und Institutionen aus der Region sind wieder aufgerufen, attraktive Preise für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. „Die Lose waren bisher immer nach wenigen Stunden ausverkauft. Es wird einige Schätze zu gewinnen geben“, verrät Martin Lammerhuber. Neben der Tombola warten am Michaelisonntag auch ein Hochamt um 9.15 Uhr sowie der traditionelle Michaeli-Kirtag auf die Besucher.