Waidhofen hat wieder ein Volksfest! Nach 29 Jahren entschlossen sich die Eventagentur Passion & Style Events und die Stadtmusikkapelle Waidhofen, das alte Waidhofner Volksfest und damit eine langjährige Tradition wieder aufleben zu lassen. Von 1. bis 3. Juni geht das Fest auf der Benewiese über die Bühne und wartet – genau wie damals – mit musikalischen Highlights und einem Vergnügungspark auf.

Der letzte Bieranstich am Waidhofner Volksfest erfolgte vor genau 29 Jahren im Juni 1989. Damals wurde dieser noch vom damaligen, mittlerweile verstorbenen Bürgermeister Erich Vetter durchgeführt, heuer wird Werner Krammer am 1. Juni das kühle Blond vom Fass zapfen.

Im Jahr 1989 fand das Fest im Vogelsang bei der sogenannten „Rothschild Säge“ statt. An dieser Stelle wurde aber der heutige Eurospar errichtet, was das Ende des Volksfestes bedeutete. Heuer hat man mit der Benewiese einen alternativen Ort gefunden und so das Revival des Volksfests auf die Beine stellen können.

Genauso wie früher wird auch heuer wieder an allen drei Tagen ein großer Rummelplatz geboten. In einem 1.000 Quadratmeter großen Festzelt werden verschiedene musikalische Acts wie XDREAM, Deram, Schnops idee, die Trachtenmusikkapelle Aschbach und die Kronwildkrainer aufspielen. Auch für die jungen Gäste wird etwas geboten: Kinderliedermacher Bernhard Fibich gastiert am Samstag auf der Benewiese.