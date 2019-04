Der Club 2 kommt zurück nach Waidhofen – und zwar am Freitag, 12. April. Während in den letzten Jahren der KIWI in Ybbsitz mit „Musik abseits des Mainstreams“ beschallt wurde, findet der nächste Club 2 im Rittersaal des Rothschildschlosses statt. Das Motto „Quer durch den Soundgarten“ bleibt dem Clubbing jedoch auch an neuer Location erhalten.

Pencil & Cherries und Dun Field Three konnte der Verein Förderband für seinen ersten Club in Waidhofen verpflichten. Das Line-up verspricht ein abwechslungsreiches Abendprogramm, das fernab von jedem 08/15-Sound liegt.

Hinter Pencil & Cherries verbirgt sich Phil „Sicko“ Huemer, der seit Jahrzehnten Aktivposten eines „lebendigen Linz“ ist, das sich nicht mit der gefälligen Bespielung der „Kulturstadt“ zufriedengibt. Er war der „Soundguy“ der leider viel zu früh aufgelösten Band Valina, danach engagierte er sich als Soundtechniker für das Fleischrock. Beim Club 2 steht er erstmals als Musiker auf der Bühne.

Einen Karneval der Nebelkrähen feiern Dun Field Three auf der Bühne. Das unwiderstehlich wirkungsvolle Trio Goto, Nachtlieb und Daucocco versteht es, dank raffinierter Arrangements einen unheimlichen Druck zu erzeugen. Die gelegentlich ins Burleske abdriftende Orgel glänzt mit ihren eindringlichen Melodien und unterstützt den Gesang, der es in seiner Besessenheit mit jedem Voodoo-Priester aufnehmen kann.