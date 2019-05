Die Berglandmilch-Schärdinger-NÖN-Roadshow tourte vergangene Woche quer durch Niederösterreich und machte in Waidhofen an der Ybbs Halt.

Seit 1957 wird am 1. Juni der Weltmilchtag in über 30 Ländern auf der ganzen Welt gefeiert. Grund genug, für die Firma Berglandmilch eine Roadshow mit Station am Freisingerberg in Waidhofen an der Ybbs zu veranstalten.

Das Team rund um Maria Kitzler hatte schmackhafte Kostproben für alle Besucher vorbereitet. Für die zahlreichen Besucher gab es die Möglichkeit beim exklusiven Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen.