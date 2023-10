Roboterkompetenz an der HTL Waidhofen/Ybbs

Die große Bedeutung der Robotik und der intelligenten Automatisierung liegt in der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und den damit verbundenen Arbeitsplätzen. Ebenso bietet die Robotik neue Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, wie z. B. Gesundheit, Verkehr, Energie und Umwelt. Aus diesen Gründen wurde an der HTL Waidhofen während der letzten Jahre ein Roboterkompetenzzentrum aufgebaut.

Mobile autonome Roboter helfen bei Transport- und Logistikaufgaben. Im Rahmen einer Diplomarbeit wird ein Transportsystem geschaffen, welches sich völlig autonom im Schulgebäude bewegen kann. Foto: HTL Waidhofen/Ybbs

In den entsprechenden Räumlichkeiten und Labors der Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik sind mittlerweile sechs Roboter angesiedelt. Bei drei davon handelt es sich um kollaborierende Leichtbauroboter. Diese sogenannten Cobots können sogar mit Menschen unmittelbar zusammenarbeiten. Die neueste Anschaffung ist ein mobiler autonomer Roboter. Derartige Geräte helfen den Betrieben bei der Optimierung von Transport- und Logistikaufgaben. Die Arbeit im neuen Kompetenzzentrum soll Schülerinnen und Schüler optimal auf die beruflichen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.

Die Roboter und ihre Einsatzmöglichkeiten können in der HTL an den Tagen der offenen Tür, am 24. und 25. November, bestaunt werden.