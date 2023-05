Wechsel im Sonntagberger Gemeinderat

Zu einem Wechsel im Gemeinderat kam es in der letzten Sitzung des Sonntagberger Gemeinderats Ende April. ÖVP-Mandatar Josef Rumpl schied aus dem Gemeinderat aus. Er hatte bereits angekündigt, sich zur Halbzeit der Periode aus der Politik zurückziehen zu wollen. Als neuer ÖVP-Gemeinderat wurde Leopold Schörghofer angelobt. In den Gemeindevorstand rückte Harald Halbmayr nach. Er übernimmt von Rumpl das Umweltreferat sowie die Leitung im Ausschuss für Umwelt, Familie und Jugend.

In der Sitzung wurde der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 von den Mandatarinnen und Mandataren von ÖVP und SPÖ einstimmig beschlossen. „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben wir ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen können“, hält Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) fest. „Mit einem Haushaltspotenzial von 955.000 Euro sind wir erfreulicherweise im Plus.“ Mehreinnahmen von 473.000 Euro konnte die Gemeinde bei den Ertragsanteilen verzeichnen. 325.000 Euro mehr als veranschlagt spülte die Kommunalsteuer in die Gemeindekasse. Zusätzliche Fördergelder konnte die Gemeinde aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Bundes (172.000), dem blau-gelben Hilfspaket (240.000 Euro) und weiteren Bedarfszuweisungen lukrieren.

Bei den Ausgaben stellen die Personalkosten mit 2,5 Millionen Euro, die NÖKAS mit 1,16 Millionen Euro und die Sozialhilfeumlage mit 700.000 Euro die größten Brocken.

Schuldenstand konnte weiter gesenkt werden

„Trotzdem konnten wir wichtige Projekte umsetzen“, sagt Raidl. So wurden 1,2 Millionen Euro in die Sanierung der Volks- und Mittelschule in Rosenau investiert. 200.000 Euro flossen in die Umfeldgestaltung am Sonntagberg und 125.000 Euro in die Reaktivierung von Spielplätzen und Fun-Court. Der Glasfaserausbau wurde im ersten Ausbaugebiet finalisiert, diverse Straßenbauarbeiten, etwa in der Nellingstraße, durchgeführt, der Bahnhofsbereich in Rosenau neu gestaltet und die Unwetterschäden aus dem Juli 2021 weiter saniert. Trotz allem konnte die Gemeinde aber 223.722 Euro an Schulden abbauen und den Schuldenstand bis Jahresende auf 14,6 Millionen Euro senken.

Auch alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen, darunter ein Eignungskonzept, das ausloten soll, welche Grünflächen in der Gemeinde für Photovoltaik-Anlagen geeignet sind. „Um die Bodenversiegelung möglichst gering zu halten, wollen wir in erster Linie natürlich vorhandene Dachflächen für PV-Anlagen nutzen“, stellt der Bürgermeister klar. „Mit dieser Potenzialanalyse soll aber auch einmal eruiert werden, auf welchen freien Grünflächen Photovoltaik auch möglich wäre.“ Kostenpunkt: 8.800 Euro.

Abgesegnet wurden bei der Sitzung auch 6.000 Euro für die Beteiligung am LEADER-Projekt „Panoramahöhenweg – Begegnungsraum von Tourismus und Landwirtschaft“. Im Zuge dieses Projekts sollen mit den anderen Gemeinden am Höhenweg diverse Maßnahmen, wie eine neue Beschilderung, neue Verweilplätze oder eine neue Panoramakarte, geschaffen werden.

202.500 Euro wurden für die Straßengestaltung und die Asphaltierung im Windbergtal und beim Kindergartenweg freigegeben. Der Gehweg am Friedhof Gleiß wird nicht versiegelt um 35.000 Euro gestaltet.

Für „Essen auf Rädern“ wurde aufgrund steigender Kosten vom Gemeinderat eine Tarifanpassung beschlossen. Der Normaltarif wurde von 7 auf 8,90 Euro, der Sozialtarif von 5 auf 6,80 Euro erhöht. Die letzte Anpassung erfolgte hier im Jahr 2011.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.