Festival-Feeling im Plenkersaal in Waidhofen/Ybbs

Am Samstag, 1. Oktober, geht zum mittlerweile fünften Mal der Eastwood Haze Rock and Roll Circus im Waidhofner Plenkersaal über die Bühne. Ab 20 Uhr lädt die Waidhofner Band Eastwood Haze in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Waidhofen zu einem Abend im Zeichen der Rockmusik.

„Der erste Eastwood Haze Rock’n’Roll Circus fand 2014 statt, damals noch im Kristallsaal“, erzählt Gitarrist Moritz Schwödiauer. „Der war bereits ein voller Erfolg.“ Der Titel für die Veranstaltung bezieht sich auf den „Rolling Stones Rock and Roll Circus“, einen Konzertfilm von Michael Lindsay-Hogg, wie Sänger Mike Schwödiauer ausführt: „Wir hatten einfach die Idee, dass wir selbst ein Fest veranstalten und unsere Freunde einladen wollten. Das haben wir dann Rock’n’Roll Circus genannt, weil die Rolling Stones damals ja eigentlich nichts anderes gemacht haben. Den Konzertfilm haben wir damals öfter geschaut, so sind wir auf die Idee gekommen, dieses Konzept zu übernehmen.“

Konzertreihe war von Anfang an ein Erfolg

Ein weiterer Beweggrund, mit der Konzertreihe zu beginnen, war ein Mangel an Rock-Veranstaltungen in der Region. „Es hat bei uns eigentlich kein Rock-Festival mehr gegeben, wie wir das von früher immer gehört haben, zum Beispiel das Url River Festival oder das Grasberg-Open-Air“, erklärt Moritz Schwödiauer. „Etwas in der Größe zu veranstalten war für uns zwar nicht möglich, aber wir wollten gerne ein schönes Rock-Festl machen, wo wir auch hingehen würden.“

Nachdem bereits der erste Rock and Roll Circus ein großer Erfolg war, stand außer Frage, dass die Reihe weitergehen sollte. 2017, 2019 und 2021 fanden bisher weitere Ausgaben statt. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt lief von Anfang an sehr gut, wie die Musiker betonen.

Neben Eastwood Haze selbst gibt es beim Rock and Roll Circus immer noch zwei weitere Bands zu hören. Bisher waren unter anderem The Buffalo Bells, Salted Sugar, Why Goats Why, The Herb Witch Band und Red Machete mit von der Partie. Besonders stolz sind Eastwood Haze auch darauf, dass sie die Waidhofner Gruppe Tuskulum für ein Reunion-Konzert gewinnen konnten. Für die fünfte Auflage luden die Veranstalter nun das St. Pöltner Bluesrock-Trio Slooga und die für ihre Interpretationen von Filmmusik-Klassikern bekannte Formation Palm Beach Drive ein.

Tickets für den Eastwood Haze Rock and Roll Circus sind bei den Musikern und auf oeticket.com erhältich.

