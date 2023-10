Waidhofen: Sechste Runde für Rock-Zirkus

Am Samstag, 7. Oktober, ab 19 Uhr lädt die Waidhofner Rock-Band Eastwood Haze zur mittlerweile sechsten Ausgabe ihres Rock and Roll Circus in den Plenkersaal.

Bereits seit 2014 organisieren Eastwood Haze ihr eigenes Mini-Festival. Inspiriert wurden sie zu dieser Idee von dem Konzertfilm „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ sowie von dem Wunsch, den Geist legendärer Ybbstaler Rock-Events, wie etwa des Url River Festivals, wieder aufleben zu lassen. Zu diesem Zweck lädt die Band jeweils zwei weitere Musikgruppen ein, um gemeinsam einen Abend lang Rock'n' Roll zu zelebrieren.

Der Abend startet diesmal mit NEPS. Die Indie-Rock-Band mit Weyrer und Waidhofner Wurzeln veröffentlichte vor Kurzem die neue Single „Melody“ auf dem Wiener Label Feber Wolle und ist damit auch in der FM4-Rotation vertreten. Für nächstes Jahr ist die Veröffentlichung eines kompletten Albums geplant. Als zweiter Act stehen die Gastgeber Eastwood Haze auf dem Programm. Auch sie arbeiten im Moment an einem neuen Album mit dem Stamm-Produzenten Jay Hundert. Auch auf neue Videos der Rock-Band darf man für nächstes Jahr gespannt sein.

Den Abend beschließen wird diesmal die Wiener Gruppe Go! Go! Gorillo, die ihren Stil selbst als „Brutal Boogie“ bezeichnet. „Go! Go! Gorillo haben wir beim Seaside Festival am Neusiedler See kennengelernt und eine Woche später haben wir gefragt, ob sie beim Rock and Roll Circus spielen wollen“, erzählt Eastwood-Haze-Gitarrist Moritz Schwödiauer.

Wie immer wird der Plenkersaal für die Veranstaltung stimmungsvoll dekoriert. Durch den Abend führt Zirkusdirektorin Pia Grabner. Tickets sind über oeticket.com sowie bei den Bands erhältlich.