In einer zweistündigen Matinee bewiesen die Musikschullehrer des Musikschulverbands Waidhofen-Ybbstal am Sonntag durch die Bank einmal mehr ihr beachtlich hohes musikalisches Niveau.

Von einer Blechbläserformation wurde die Matinee mit Musik von Mnozil Brass eröffnet. Was folgte, das waren anspruchsvolle klassische Musik, musikalische Ausflüge nach Irland und in die USA bis hin zu einer rioplatensischen Milonga, solistisch wunderbar an der Harfe gegeben von Emanuela Sutter.

Man tauchte in die Welt der Opera Seria (Bellini Vincenzo „Eccomi in lieta vesta“, Gesang bestens disponiert von Christine Ornetsmüller) ein und unternahm mit Richard Rodgers „Have you met Mrs. Jones“ Sidesteps in die Popularabteilung (Heinz Fallmann, Karl Schaupp). Schließlich spannte sich der Bogen hin zur Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss und Joe Greens „Xylophonia (Peter und Carol Klaus).

Mit der Uraufführung eines ihrer eigenen Werke „Ex umbra in Solem“ überraschte Tata Asatiani-Aigner und erntete dafür viel Beifall.

Erstmals in einer Lehrermatinee des Musikschulverbandes trat Roland Batik in Erscheinung. Er begeisterte mit zwei aus seinen „Vier Intermezzi“, die er als Auftragsarbeit für das Altenberg Trio komponiert hat, und die 2001 im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins uraufgeführt worden waren. Die Intermezzi sowie die Batik-Komposition „Pannonische Resonanzen“ wurden vom Komponisten selbst am Klavier sowie Marlies Sobotka (Violoncello) und Christian Blahous (Violine) interpretiert: Musik auf Höhe der Zeit.