Cheer Tigers auf Erfolgskurs

Seit 2014 gibt es in der Gemeinde Sonntagberg einen Cheerleading-Verein, die Cheer Tigers. Unter Cheerleading versteht man eine Sportart, die Elemente des Turnens, der Akrobatik, des Tanzes und Anfeuerungsrufe verbindet. Die Ursprünge liegen im Anfeuern von Sportmannschaften, vor allem bei amerikanischen Sportarten wie American Football oder Basketball. Seit den 1980er Jahren wird das Cheerleading aber auch im deutschsprachigen Raum immer populärer und oft auch als eigenständige Sportart ausgeübt, so auch bei den Cheer Tigers Sonntagberg.

Samantha Rosenberger ist Obfrau und Head Coach der Cheer Tigers. Foto: NOEN

„Ich bin seit 2010 im Cheerleading-Bereich tätig und war vor der Gründung der Cheer Tigers auch Mitglied bei den St. Pölten Invaders. Das wurde dann aber vom Weg her zu viel“, erzählt Vereinsobfrau und Head Coach Samantha Rosenberger. „Bei uns in der Region gab es keinen richtigen Cheerleading-Verein, also kamen wir auf die Idee, das selbst zu probieren. Wir haben mit sechs Mitgliedern angefangen, mittlerweile sind wir 25.“ Seit 2015 nehmen die Cheer Tigers auch an zwei bis drei Meisterschaften im Jahr teil und konnten bereits beträchtliche Erfolge verbuchen. „Da waren schon einige erste und zweite Plätze dabei“, freut sich die Trainerin. Bei den Meisterschaften treten die Teams mit einem großen Cheerprogramm, das Tanzen, Hebefiguren und Sprünge beinhaltet, an. Daneben gibt es noch weitere Bewerbskategorien wie zum Beispiel „Hip-Hop“ oder „Doubles“.

Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier laufen

Die Mitglieder des Vereins kommen aus dem Raum Weyer bis Amstetten, trainiert wird zweimal wöchentlich an der Volksschule Böhlerwerk. „Wir nehmen Mitglieder ab acht Jahren auf“, erzählt Rosenberger, „nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung.“ Das breite Bewegungsangebot, das der Cheersport bietet, kann dabei eine Vielzahl an verschiedenen Menschen ansprechen, wie Rosenberger erläutert: „Wir trainieren verschiedene Kategorien wie zum Beispiel Hip-Hop, Freestyle oder Stunten, also Hebefiguren. Somit ist für jede und jeden etwas dabei. Bei Auftritten wird meist beides kombiniert, also sowohl Tanz als auch Hebefiguren.“ Neben den Wettbewerben stellen auch Auftritte auf diversen Veranstaltungen ein wichtiges Standbein des Teams dar, wie die Trainerin erzählt: „Man kann uns für alles buchen, seien es Privatfeiern oder Läufe.“

Für 2023 stehen auch wieder einige Auftritte und Meisterschaften auf dem Programm (siehe Info-Box). Nächstes Jahr feiert das Team dann sein zehnjähriges Bestehen. Dafür ist unter anderem ein großes Sommerfest in Planung, wie Rosenberger verrät. Mit Blick auf die Zukunft des Vereins meint die Obfrau: „Es stehen neue Übungsleiterkurse an, damit mehr Leute in den Coachingbereich gebracht werden. Außerdem wollen wir auch an Cheercamps teilnehmen.“

