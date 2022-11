Nikolaus kam zum Adventmarkt .

Der Adventmarkt in der Festhalle Rosenau versetzte die Besucherinnen und Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung. Eröffnet wurde der Markt von Bürgermeister Thomas Raidl und Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer. Das Angebot an heimischem Kunsthandwerk, Schmuck, Holzkunst und weihnachtlichen Dekorationen wurde gerne angenommen. Stimmungsvolle Musik kam von der Werksmusik Böhlerwerk und dem Musikschulverband der Region Sonntagberg. Bei den Kindern gab es große Aufregung, als der Nikolaus und die Rosenauer Goingteifin auftraten.