Neuer Standort für Team Österreich Tafel im Ybbstal

81 freiwillige Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes betreuen den neuen Standort der Team Österreich Tafel in Waidhofen an der Ybbs. Woche für Woche werden Lebensmittel, die aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums aus dem Verkauf genommen werden müssen, von Supermärkten, Bäckern und teilweise auch Bauern abgeholt, in Kisten sortiert und an Bezugsberechtigte verteilt. Bei der ersten Abholung muss man sich registrieren, indem man eine Erklärung zum Haushaltseinkommen abgibt. Die Menge an Lebensmitteln, die man erhält, wird durch die Haushaltsgröße festgelegt.

„Wir führen Überfluss und Mangel zusammen und verwenden statt verschwenden“, erklärte Kurt Marcik, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Waidhofen, bei der Eröffnungsfeier am Freitag der Vorwoche. Allein im Bezirk Amstetten seien so viele Tonnen an Lebensmittel gerettet worden. Während 2014 im Bezirk 24 Tonnen Lebensmittel gerettet wurden, sind es heuer hochgerechnet circa 55 Tonnen. In der Coronazeit waren es sogar 61 Tonnen, da damals sehr viel gespendet wurde.

Aktuell merke man einen Rückgang an Lebensmittelspenden, sagt Marcik. Er wertet das als gutes Zeichen, da es bedeute, dass weniger weggeschmissen werde. Allerdings stellt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel vor eine besondere Herausforderung, denn die Anzahl der Kundinnen und Kunden steigt. Dieser Anstieg ließe sich aktuell nur durch Großspenden und Sammelaktionen kompensieren, erklärt der Bezirksstellenleiter. Rund 15 Prozent der Bevölkerung sind laut Marcik armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Betroffen seien vor allem Ältere, alleinerziehende Mütter sowie Familien mit mehr als drei Kindern und Menschen, die einen Schicksalsschlag erleiden mussten. „Wir vom Roten Kreuz urteilen nicht, wem was zusteht“, erklärt Marcik. „Wir helfen in medizinischen, sozialen und finanziellen Notlagen und leisten so einen wesentlichen Beitrag zu sozialem Frieden.“

Lebensmittel für 100 Haushalte

Christine Brandl, die gemeinsam mit Güven Yilmaz das Team der Waidhofner Tafel leitet, erzählt von einem 55-prozentigen Anstieg an Kundinnen und Kunden im Vergleich zu 2021. Ungefähr 100 Haushalte werden nun in Waidhofen pro Woche mit 1.000 Kilo Lebensmitteln versorgt. Man arbeite mittlerweile mit einem Nummernsystem, da der Andrang so groß sei, berichtet Brandl. Nicht nur der Platzmangel in Kematen, sondern auch die für viele bessere Erreichbarkeit und die unmittelbare Bahnhofsnähe seien Gründe für den Umzug von Kematen nach Waidhofen gewesen, führt Brandl aus. So sei das Angebot nun auch für Flüchtlingsfamilien, die in Ybbsitz untergebracht sind, nutzbar. Von St. Leonhard/Walde sei ein Bus organisiert worden, der die Flüchtlinge zur Ausgabe bringe. Die langjährige Rotkreuzmitarbeiterin betont, sich immer über helfende Hände zu freuen. Besonders schön sei es, wenn Menschen, die einst Kunden waren, nun als Freiwillige mithelfen würden.

Ohne Spenden ist das Projekt aber trotzdem nicht umsetzbar, betragen doch alleine die Sprit- und Mietkosten etwa 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer hebt die Hoffnung, die Menschen in Notlagen durch so ein Projekt erhalten, hervor. Dass das Rote Kreuz dieses Projekt zusätzlich zum Rettungsdienst und dem Henry Laden stemmt, schätzt er sehr. „Bei so viel Engagement fühlen wir uns verpflichtet, mit einem Mietzuschuss zu unterstützen“, sagt der Stadtchef.

Die beiden Teamleiter Christine Brandl und Güven Yilmaz, Gemeinderätin Gabriele Weber sowie Kathrin Pichler vom Verein „Podkastl“, welche eine Spende an Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Kurt Marcik und Fachbereichsleiterin Claudia Schuhleitner (von links) übergab. Foto: NÖN, Birgit Aigenbauer

Vom Verein „Podkastl“ gab es bei der Eröffnungsfeier eine Spendenübergabe. Bei einer „Beislrallye“, wurden an einem Abend in Waidhofen 1.650 Euro gesammelt. Die Hälfte davon geht an den „soogut“-Sozialmarkt, die andere Hälfte wurde an die Tafel übergeben.

„Für rund 2.800 Haushalte in Niederösterreich sind die 26 Ausgabestellen der Tafel nicht nur eine soziale Stütze, sondern spenden Hoffnung und Perspektive“, zeigt sich Marcik von der Wichtigkeit der Initiative überzeugt.