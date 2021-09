Von 22. bis 24. September luden Lehrbetriebe der Region zum „karriere clubbing“ ins Rothschildschloss. 900 Schüler, Lehrer und Eltern besuchten die Veranstaltung des Vereins Mein Lehrbetrieb.

Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel war damit bei ihrer sechsten Auflage ein voller Erfolg. „Trotz Pandemie sind 16 Schulen und auch sehr viele Eltern mit ihren Kindern zu uns gekommen. Das Interesse der Jugendlichen an den Lehrberufen war heuer besonders groß. Das haben uns alle Aussteller zurückgemeldet“, berichtet Obmann-Stellvertreter Markus Felber, der erstmals federführend die Lehrlingsmesse organisierte.

Für die 26 Betriebe war das „karriere clubbing“ eine willkommene Möglichkeit, mit potenziellen Lehrlingen endlich wieder in direkten Kontakt zu treten. „Schnuppern und Schulbesuche waren in den vergangenen Monaten so gut wie nicht möglich. Da sind solche Veranstaltungsformate umso wichtiger“, betonte „Mein Lehrbetrieb“-Schulbotschafterin Regina Günther.

Neben Informationen aus erster Hand von Lehrlingen und Lehrlingsausbildnern bot die Messe sechs Werkstätten im Innenhof des Schlosses, in denen die Kinder Tätigkeiten in den Bereichen Glas, Metall, Holz, Mechatronik und Automatisierung ausprobieren konnten. Das ausgetüftelte Corona-Schutzkonzept sorgte für Sicherheit bei Besuchern und Ausstellern.

Eisenstraße-Obmann Bürgermeister Werner Krammer lud die Lehrlinge zu einem eigenen Empfang in der Schwarzen Kuchl ein und gratulierte den Veranstaltern: „Wir müssen dem Fachkräftemangel in unserer Region aktiv entgegenwirken. Das ,karriere clubbing‘ ist hier ein wichtiger Baustein“, so Krammer. Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel hat sich seit dem Start im Jahr 2015 durch Initiator Willi Hilbinger zu einem Fixpunkt im Kalender der regionalen Schulen eta bliert. Für 2022 gibt es bereits neue Ideen, um die Messe noch attraktiver zu machen.

26 Betriebe aus Region stellten sich vor

Neben den 26 Mitgliedsbetrieben des Vereins waren das Jugendservice Ybbstal und die von Manfred Hager entwickelte Lehrlings-App LENA.guru vertreten. Während sich die Messe am Mittwoch und Donnerstag an die Schulen richtete, fand am Freitag der Elternnachmittag großen Anklang.

„Was mich am meisten freut, ist der ausgezeichnete Zusammenhalt unter den Firmen“, so Markus Felber abschließend.