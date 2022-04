Schlosshof wird für Raddurchfahrt geöffnet

Werbung

In den nächsten drei Jahren abgeschlossen werden soll die Radweg-Anbindung des Stadtzentrums an die Nachbargemeinden Gaflenz, Ybbsitz und Sonntagberg. Heuer steht der Radweg nach Gstadt auf Waidhofner Seite am Programm. Die Bauarbeiten dazu haben bereits begonnen. Welche Anbindung danach umgesetzt wird, ist noch offen.

Nachgegeben hat die WVP nun bei einer langjährigen SPÖ-Forderung: In einer zweimonatigen Probephase soll das Tor von der Wienerstraße in den Schlosshof des Rothschildschlosses im Mai und Juni geöffnet und damit die Durchfahrt für Radfahrer auf den Oberen Stadtplatz ausprobiert werden. Was SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr freut, sorgt bei WVP-Bürgermeister Werner Krammer für Stirnrunzeln. „Das ist ein Zeichen des Konsenses“, hält der Stadtchef fest. „Ich persönlich bin nicht überzeugt davon. Die Raddurchfahrt könnte Konflikte provozieren. Aber probieren wir aus, wie praktikabel das ist.“

