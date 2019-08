Aufgrund des Regenwetters musste das Schlosshofkino des Vereins Filmzuckerl am Dienstag der Vorwoche in den Kristallsaal des Waidhofner Rothschildschlosses ausweichen.

Sommerkino zog in den Kristallsaal .

Rund 130 Filmfreunde ließen sich das Sommerkino dennoch nicht entgehen und sahen mit „Tel Aviv on Fire“ einen Film, der es schafft, den Nahostkonflikt subtil in eine hochkomische Komödie zu verpacken. Gezeigt wurde der Film in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen.