Am Donnerstag der Vorwoche erlebte die neue Veranstaltungsreihe der Stadt Waidhofen „Donnerstags unter den Arkaden“ im Schlosshof des Rothschildschlosses seine Premiere. Den Auftakt machte dieSteinbach mit Angelika Steinbach-Ditsch an der Geige und am Gesang, Heinz Ditsch am Akkordeon und am Gesang sowie Bernhard Krinner an der Kontragitarre.

Unter dem Titel „Stadt.Land.Lied“ bot das Trio eine aufregende Mischung aus Tradition und Moderne, zwischen Wiener Seele und ländlich-bodenständigem Charme. Minimal Music und Jazz trafen so auf Jodler und Landler.

Am Donnerstag geht es unter den Arkaden dann mit Palm Beach Drive weiter. Sonnenbebrillt und in feinstem Zwirn werden die sechs Herren mit ihren Arrangements bekannter Film- und Serienmusik für ausgelassene Stimmung im Schlosshof sorgen.