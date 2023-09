Drei Steinadler in Park in Trient

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

Foto: RoxS

„Von Udine (Italien) geht es weiter nach Südtirol. Auf der Karte sieht die Entfernung so klein aus, aber es ist eine sehr mühsame und nie enden wollende Autofahrt. Mein Plan ist eigentlich, in Bozen zu sprühen. Doch ich halte schon in der Stadt Trient an, etwa eine Stunde vor Bozen und sehe mir eine alternative Wand an. In Bozen selbst würde ich nämlich auf einem Schulhof sprühen – und das während der Unterrichtszeit. Das möchte ich nicht.

Foto: RoxS

Ich finde eine nette Unterführung in einem Park. Schön im Schatten gelegen, eine ruhige Gegend und genügend Platz für ein großes Bild. Ich überlege nicht lange und entscheide mich, hier ein Werk zu kreieren. Einen Plan, was ich überhaupt machen möchte, habe ich noch nicht. Aber ich beginne einstweilen die Wand zu streichen. Währenddessen thronen in der Ferne die Dolomiten in der Sonne. Der Anblick ist dermaßen beeindruckend, dass er mich dazu inspiriert, Steinadler zu sprayen. Und so setzte ich eine Komposition aus drei Adlern um, die in verschiedenen Perspektiven zu sehen sind. Ich verwende für die Umsetzung lediglich unterschiedliche Türkistöne in Kombination mit der Highlight-Farbe Gelb. Der verwachsene Durchgang erstrahlt nun in frischen Farben und bringt eine ganz eigene Stimmung mit sich.

Foto: RoxS

Danach fahre ich weiter nach Bozen, um mir die Stadt anzusehen. Ich finde das klassische italienische Flair vor, das ist schön. Ansonsten empfinde ich den Blick auf die Berge als das Sehenswerteste der Stadt. Mit einem wohlig vollen Magen – leckere Pizza muss man einfach im schönen Italien essen – suche ich mir etwas außerhalb der Stadt einen Stellplatz und schlage mein Lager auf. Eine weitere Nacht im Hotel-Auto, bevor ich mich auf die Weiterreise in die Schweiz vorbereite.“