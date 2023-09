Stierkampf im gleißenden Sonnenlicht von Udine

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS befindet sich auf Europa-Tour. Mit seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla bereist er in zwei Monaten zehn Städte in acht europäischen Ländern, um dort Wände zu bemalen. Auf NÖN.at berichtet er über seine Erlebnisse:

„Ich finde einen Weg durch die verwachsenen Wälder Sloweniens und komme in die italienische Grenzstadt Görz. Vor Grenzübertritt tanke ich noch schnell mein Auto voll – den Spitzenpreis von rund 1,50 Euro pro Liter Benzin wollte ich mir nicht entgehen lassen. Kurzerhand gehe ich auch noch in den Supermarkt, um zwei Vanille-Joghurts als Frühstück zu kaufen. Gut gestärkt fahre ich dann durch Görz und bin verblüfft, als ich die Grenze vor mir sehe. Man kann es sich wie einen Bahnübergang vorstellen, der halt mitten in der Stadt ist. Du fährst um die Hausecke und plötzlich sind lauter Ampeln und Schranken vor dir, ein großes Tor und 25 Meter weiter, durch den Schilderdschungel, eine „andere“ Welt.

Foto: RoxS

Das war sehr spannend zu sehen, wie so ein Länderwechsel innerhalb einer Stadt aussieht. Man merkt sofort das italienische Temperament auf der Straße, ein Zeichen für mich, dass ich am richtigen Weg bin. Ich schlage mich durch bis Udine zur Wand. Vor Ort ein großes Event: ein 12-Stunden-Lauf. Toll, alle Wände sind für Stunden verstellt und ohnehin ist es zwischen so großen Menschenansammlungen nicht möglich, entspannt zu malen. Ich suche nach einer legalen Alternative und finde am Gelände eine abgelegene Nische, die ich besprühen kann.

Foto: RoxS

An der linken Seite der Wand ist ein Durchgang, durch den die Sonne scheint. Dieser Lichteinfall macht eine so mystische Stimmung, dass ich kurzerhand entscheide, ein Werk im Stil von Pécs zu sprayen – also ein kräftiges, dynamisches und vom Licht lebendes Bild. Es entstehen zwei Stiere die gegeneinander stoßen, ringsumher aufgewühlter Staub und Dreck. Auf die Körper der kräftigen Tiere legt sich ein hartes Licht. Die Stiere selbst stehen quasi in der Dunkelheit und werden durch den Lichteinfall lebendig. Ich bin mit der Umsetzung und dem Stil wieder sehr zufrieden – es macht einfach Spaß, zur Abwechslung mal etwas „unsauberer“ zu sprayen, im Vergleich zu den eher braven Porträts.

Foto: RoxS

Etwas außerhalb von Udine schlage ich dann zum ersten Mal mein Zelt auf und verbringe die Zeit in der Natur. Prinzipiell sehr schön und erholsam, ich genieße die Zeit – allerdings wäre es etwas bequemer mit einer Isomatte. Diese hatte am ersten Tag, beim Einpacken des Autos, den vielen Spraydosen weichen müssen.