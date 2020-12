Im Zuge der Umsetzung der Eisenbahnkreuzungsverordnung müssen die ÖBB bis zum Jahr 2024 alle Eisenbahnkreuzungen auf ihre Sicherheit überprüfen und bei Bedarf Maßnahmen, wie beispielsweise die Errichtung einer Schrankenanlage, veranlassen. Bei so manchem Bahnübergang plädierten die ÖBB dafür, diesen zu schließen – oft zum Ärgernis der betroffenen Gemeinde. Manche Kommunen, wie etwa auch Sonntagberg, gingen dagegen gerichtlich vor.

In Waidhofen einigten sich Stadt und ÖBB darauf, von den acht Bahnübergängen der Rudolfsbahn im Gemeindegebiet drei zu schließen. So wurden die Übergänge in der Seebach-, der Kupferschmied- und der Krautberggasse mittlerweile aufgelassen. In der Krautberggasse verpflichteten sich die ÖBB jedoch dazu, als Ersatzmaßnahme an der Stelle des jetzigen Übergangs eine Bahnunterführung zu errichten. Ende vergangener Woche wurde die Unterführung nun freigegeben.

Die gesamten Kosten für den Bau der Unterführung tragen die ÖBB. Lediglich für die Erhaltung und den Winterdienst ist die Stadt Waidhofen zuständig. „Wir haben uns mit den ÖBB darauf geeinigt, dass wir aus allen Mitfinanzierungen draußen sind und uns bei der Sicherung der verbleibenden Bahnkreuzungen der Rudolfsbahn im Stadtgebiet keine Kosten entstehen“, berichtet Bürgermeister Werner Krammer.

Ursprünglich war bei der neuen Unterführung in der Krautberggasse auch ein Lift vorgesehen, dieser wird jedoch nicht umgesetzt. Der Einbau eines Liftes sei bei Gesprächen mit der Stadt Thema gewesen, im gegenseitigen Einvernehmen sei auf einen Einbau jedoch verzichtet worden, heißt es dazu seitens der ÖBB. „Ein Lift ist hier obsolet“, meint der Stadtchef. „Auch beim anschließenden Weg auf den Krautberg ist keine Barrierefreiheit gegeben.“

Kein direkter Weg von Stopp zu Unterführung

Einen direkten Fußweg von der neuen Citybahn-Haltestelle in der Kupferschmiedgasse, die mit Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Betrieb geht, zur neuen Unterführung und somit zur Siedlung rund um die Reichenauerstraße oder den Reinhold-Klaus-Weg rauf auf den Krautberg wird es nicht geben. Verlängert wurde jedoch der Blaimscheinweg bis zum Reinhold-Klaus-Weg.

Die fünf verbleibenden Eisenbahnkreuzungen der Rudolfsbahn im Waidhofner Gemeindegebiet seien mittlerweile gemäß der Eisenbahnkreuzungsverordnung überprüft und entsprechend gesichert worden, heißt es seitens der ÖBB.