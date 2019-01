„Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid“ – mit diesen Gedichtzeilen von Peter Rosegger eröffnete Gemeindemitarbeiter Armin Sonnleitner den diesjährigen Neujahrsempfang in der Gemeinde Opponitz. Und genau im Zeichen des Friedens und des Zusammenhalts stand der Empfang heuer auch.

Vor allem der Zusammenhalt in der Gemeinde wurde von Bürgermeister Johann Lueger in seiner Neujahrsansprache betont. „Wir in Opponitz sind ein fleißiges Volk. Auch wenn wir als kleine Gemeinde nicht unbedingt begünstigt sind, konnten wir im vergangenen Jahr viel umsetzen“, sagte er und meinte weiter: „Die Wirtschaft ist so gut wie lange nicht mehr, dennoch haben viele Menschen aber das Gefühl, dass sich ihre Leistung nicht mehr lohnt. Wer arbeitet, darf aber nicht der Dumme sein.“

Dass Opponitz tatsächlich ein „fleißiges Volk“ ist, zeigte sich bei der Präsentation der umgesetzten Projekte. So konnten im Vorjahr die Sanierung des Steghausweges abgeschlossen und die Landesstraße L 98a im Bereich „Point“ bis zur „Großen Kripp“ ausgebaut werden. Auch der Vorplatz der Opponitzer Volksschule wurde neu gestaltet.

Für große Freude in der Gemeinde sorgte auch im Vorjahr der neue Ybbstalradweg. „Über 50.000 Radfahrer wurden 2018 im Ofenloch gezählt“, berichtete Lueger. Künftig wolle man die Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Kleinregion Ybbstal sowohl beim Radweg als auch bei anderen Themen wie Wirtschaft oder Tourismus noch weiter verstärken.

240 Haushalte erhalten Breitbandinternet

Den Schwung und Elan des alten Jahres trägt man in Opponitz gleich mit ins Jahr 2019, wo viele Projekte ins Haus stehen. Das größte Vorhaben ist dabei mit Sicherheit der Glasfaserausbau im Ortskern, der rund 240 Haushalte mit Breitbandinternet versorgen soll.

Dafür wird beim Musikheim eine Ortszentrale errichtet werden. Von dort aus sollen die Haushalte direkt mit schnellem Internet versorgt werden, berichtete Baumeister Daniel Simlinger von der ausführenden Firma Hasenöhrl. Die Grabungsarbeiten starten im Frühjahr und es wird voraussichtlich zwei Monate dauern, bis alle Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen sind.

Auch der Ankauf des 3.500 Quadratmeter großen Bahnhofsareals soll heuer finalisiert werden. „Wir brauchen hier noch die Kreditzusage vom Land, das wahrscheinlich in der ersten Landtagssitzung darüber berät“, sagte Lueger. Wenn das Areal angekauft sei, plane man zunächst, die alte WC-Anlage im Bahnhofsgebäude für die Radfahrer zu sanieren.

Weitere geplante Projekte sind der Abbruch des alten Rößlerhauses und die Verbreiterung der Straße sowie die Sanierung des Bachgeländers im unteren Dorf. Die NÖN berichtete. Für die Feuerwehr wurde ein neues Tanklöschfahrzeug angekauft, das im Herbst übergeben werden soll.

„Ich lade alle ein, auch künftig an der positiven Entwicklung unserer Gemeinde mitzuarbeiten“, beschloss Lueger seine Neujahrsansprache.

