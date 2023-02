Stadtmusikkapelle Waidhofen: Mit Elan ins neue Musikjahr

Am vergangenen Freitag lud die Stadtkapelle Waidhofen zur Jahreshauptversammlung ein. Obmann Manfred Kogler durfte zahlreiche Besucher sowie einige Ehrengäste, darunter Bürgermeister Werner Krammer, Vizebürgermeister Armin Bahr und Stadtrat Martin Dowalil, im Gasthaus Kerschbaumer begrüßen.

Der Obmann berichtete von den Tätigkeiten im Jahr 2022, in dem unter anderem der Musikerausflug nach Oberhofen am Irrsee und das Volksfest am neuen Areal der Fassbinderei Schneckenleitner stattfanden. Auch auf eine sehr erfolgreiche Konzertmusikbewertung und ein gelungenes Herbstkonzert blickte er zurück.

Darauf folgte der Bericht der Kapellmeister-Stellvertreterin Stefanie Wieser, welche einen Ausblick auf das musikalische Jahr 2023 gab. Zahlreiche Frühschoppen, Konzerte und Marschmusikbewertung stehen am Programm.

Jugendreferentin-Stellvertreterin Tamara Kogler berichtete von einem erfolgreichen JUMBO-Jahr mit zwölf Musikschülern und bedankte sich bei den Stadtmusikanten für die Unterstützung in den Proben.

Die Ehrengäste sagten ihre Unterstützung bei der Platznot im Musikheim zu.

Mit dem Dank an alle Freiwilligen und Familien der Stadtmusikanten für die Unterstützung schloss Obmann Manfred Kogler die Jahreshauptversammlung.

